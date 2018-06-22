Органы опеки забрали у 18-летней матери грудного ребёнка

Во вторник, 19 июня, омские судебные приставы получили решение Куйбышевского районного суда, согласно которому нужно передать департаменту образования мэрии Омска новорождённую дочь 18-летней Анны М. Омичка родила сына ещё в 2014 году, когда сама была ребёнком. Мальчика поместили в коррекционный детский дом №3 для детей сирот с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники органов опеки провели проверку и узнали, что сейчас девушка живет в антисанитарии. Это и образ жизни молодой матери не располагали к надлежащему уходу за ребёнком. Также выяснилось, что а таких условиях живет четырёхмесячная дочь омички.

Органы опеки обратились в суд, чтобы ограничить девушку в родительских правах и в случае со вторым ребёнком. В результате суд удовлетворил иск и постановил передать малышку органам опеки. Решение суда нужно было исполнить немедленно, поэтому приставы вместе с представителями органов опеки выехали к Анне домой и забрали ребёнка. В дальнейшем девочку поместили в дом малютки.

Отметим, что за последние 10 лет судебные приставы получили 82 исполнительных документа об отобрании ребёнка у омичей, лишённых или ограниченных в родительских правах. В 55 случаях это были женщины. За 2017-2018 года сотрудники УФССП России по Омской области возбудили 13 исполнительных производств. На 12 из них были возбуждены на матерей и один — на нерадивого отца.