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Органы опеки забрали у 18-летней матери грудного ребёнка
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Органы опеки забрали у 18-летней матери грудного ребёнка 

АиФ-Омск 56 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Во вторник, 19 июня, омские судебные приставы получили решение Куйбышевского районного суда, согласно которому нужно передать департаменту образования мэрии Омска новорождённую дочь 18-летней Анны М. Омичка родила сына ещё в 2014 году, когда сама была ребёнком. Мальчика поместили в коррекционный детский дом №3 для детей сирот с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудники органов опеки провели проверку и узнали, что сейчас девушка живет в антисанитарии. Это и образ жизни молодой матери не располагали к надлежащему уходу за ребёнком. Также выяснилось, что а таких условиях живет четырёхмесячная дочь омички.
Органы опеки обратились в суд, чтобы ограничить девушку в родительских правах и в случае со вторым ребёнком. В результате суд удовлетворил иск и постановил передать малышку органам опеки. Решение суда нужно было исполнить немедленно, поэтому приставы вместе с представителями органов опеки выехали к Анне домой и забрали ребёнка. В дальнейшем девочку поместили в дом малютки.
Отметим, что за последние 10 лет судебные приставы получили 82 исполнительных документа об отобрании ребёнка у омичей, лишённых или ограниченных в родительских правах. В 55 случаях это были женщины. За 2017-2018 года сотрудники УФССП России по Омской области возбудили 13 исполнительных производств. На 12 из них были возбуждены на матерей и один — на нерадивого отца.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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