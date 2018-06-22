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Муж Миранды Керр рассказал об их новорожденном сыне
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Муж Миранды Керр рассказал об их новорожденном сыне 

Журнал ОК! 3 часа назад
Около месяца назад Миранда Керр во второй раз стала мамой — она подарила сына своему возлюбленному, создателю Snapchat Эвану Шпигелю. После рождения ребенка супруги отошли от светской жизни и полностью погрузились в семейные дела. Наконец, журналистам удалось пообщаться с Эваном и узнать, как проходит его жизнь в роли отца.
Невозможно описать это событие. Оно полностью изменило мою жизнь. У меня теперь есть набор для гриля, а это показатель, — прокомментировал Шпигель.
Он также добавил, что у него прекрасные отношения и с ребенком Миранды Керр от Орландо Блума. Когда мальчик далеко, Эван шлет ему электронные письма.
Миранда Керр с мужем
Флинну 7, и у него уже есть свой iPod. Мы переписываемся. Он классный малый.
Напомним, что Миранда Керр и Эван Шпигель начали встречаться в 2015 году, а поженились в мае нынешнего года. Торжество состоялось в их доме в окрестностях Лос-Анджелеса. Малыш станет первым общим ребенком пары и вторым для Миранды: у нее есть 7-летний сын Флинн от бывшего мужа Орландо Блума.
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Женский форум
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