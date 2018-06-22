Муж Миранды Керр рассказал об их новорожденном сыне

Около месяца назад Миранда Керр во второй раз стала мамой — она подарила сына своему возлюбленному, создателю Snapchat Эвану Шпигелю . После рождения ребенка супруги отошли от светской жизни и полностью погрузились в семейные дела. Наконец, журналистам удалось пообщаться с Эваном и узнать, как проходит его жизнь в роли отца.

Невозможно описать это событие. Оно полностью изменило мою жизнь. У меня теперь есть набор для гриля, а это показатель, — прокомментировал Шпигель.

Он также добавил, что у него прекрасные отношения и с ребенком Миранды Керр от Орландо Блума. Когда мальчик далеко, Эван шлет ему электронные письма.

Миранда Керр с мужем

Флинну 7, и у него уже есть свой iPod. Мы переписываемся. Он классный малый.

Напомним, что Миранда Керр и Эван Шпигель начали встречаться в 2015 году, а поженились в мае нынешнего года. Торжество состоялось в их доме в окрестностях Лос-Анджелеса. Малыш станет первым общим ребенком пары и вторым для Миранды: у нее есть 7-летний сын Флинн от бывшего мужа Орландо Блума.