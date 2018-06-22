Малахов перед всей страной разоблачил похождения жены певца Жукова

Звезда 90-х Рома Жуков громко разводится с женой Еленой, которая родила ему семерых детей. Супруги кидают друг в друга шокирующими обвинениями и нанимают адвокатов, чтобы делить дорогостоящее имущество.

Роман и Елена уже год не живут вместе. Певец уехал в Сочи, чтобы раскручивать свой ресторан, а его бывшая возлюбленная осталась в Москве с детьми. Елена устала тянуть лямку родительства в одиночку. Она пригласила пока еще мужа поговорить — в эфир программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Жукова первая вошла в студию, женщина не могла сдержать слез. Она посетовала, что супруг ее предал. Жукова всю свою жизнь посветила Роману и детям. Женщина не сделала карьеру, ограничивала себя в нарядах, не ходила на фитнес и в салоны красоты, у нее никогда не было машины.

Елена отметила, что знала о том, что Рома не хотел быть многодетным отцом. По словам женщины, она рожала для себя.

Многодетная мать допускает, что у певца появилась молодая любовница. Также Елена предположила, что их отношения дали трещину после смерти пятилетней дочери Елизаветы.

Слезам Жуковой не поверил друг Романа продюсер Андрей Разин . Он заявил, что супруга Жукова — это «обычная фанатка», которая пыталась удержать артиста рядом с помощью детей. «Любви у Ромы никакой не было, на первом месте карьера», — отметил продюсер. «Она решила обзавестись таким количеством детей, чтобы она никогда в жизни не соскочил от нее», — сообщил Андрей.

На сьемках появился Роман. Артист заявил, что от детей он не отказывается, однако дальнейшей совместной жизни с Еленой он не хочет. Жуков отметил, что просит от супруги лишь одного: чтобы она не препятствовала его общению с детьми. Артист опасается, что жена может увезти наследников в Америку, так как недавно они получили семейную грин-карту.

"Да пускай шесть детей берет и нянчит! Я этот год нянчилась, теперь его очередь", — бросила Елена в ответ. Женщина отметила, что теперь хочет пожить для себя.

Жуков отметил, что обвинения его жены в том, что он оставил ее на улице без средств к существованию, являются ложными. Елена живет «в двух квартирах в центре Москвы», также он каждый день перечисляет деньги детям и периодически выкупает из ломбарда заложенное Еленой золото. В подтверждение своих слов Роман показал ведущему Андрею Малахову банковские выписки.