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Принцесса Шарлоттаготова стать новой иконой моды
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Принцесса Шарлоттаготова стать новой иконой моды 

FashionTime 51 минуту назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Лапаткова
Ранее на этой неделе Принц Уильям посетил крупнейшую международную выставку Business Festival, патроном которой давно является. Там местный бренд Leather Satchel Company вручил ему три презента — кастомные кожаные портфели для всех детей с гравировкой их имен.
Подарки королевским детям
Пока Принц Луи, которому вот-вот только исполнится 3 месяца, будет учиться ходить самостоятельно, Принцесса Шарлотта и Принц Джордж уже успеют заносить свои подарки в школу. Как отметил сам папа, Принцесса была без ума от нового рюкзачка, ведь она просто обожает розовый.
Учитывая любовь Шарлотты к аксессуарам, можно сказать, что она имеет непревзойденное чувство вкуса, прямо как ее стильная мама Кейт Миддлтон. И да, этой малышке пока всего лишь 3, но она имеет все шансы стать следующей фэшн-иконой.
Принцесса Шарлотта
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