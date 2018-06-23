Принцесса Шарлоттаготова стать новой иконой моды

Автор: Ксения Лапаткова

Ранее на этой неделе Принц Уильям посетил крупнейшую международную выставку Business Festival, патроном которой давно является. Там местный бренд Leather Satchel Company вручил ему три презента — кастомные кожаные портфели для всех детей с гравировкой их имен.

Подарки королевским детям

Пока Принц Луи, которому вот-вот только исполнится 3 месяца, будет учиться ходить самостоятельно, Принцесса Шарлотта и Принц Джордж уже успеют заносить свои подарки в школу. Как отметил сам папа, Принцесса была без ума от нового рюкзачка, ведь она просто обожает розовый.

Учитывая любовь Шарлотты к аксессуарам, можно сказать, что она имеет непревзойденное чувство вкуса, прямо как ее стильная мама Кейт Миддлтон . И да, этой малышке пока всего лишь 3, но она имеет все шансы стать следующей фэшн-иконой.

Принцесса Шарлотта