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Ариана Гранде о своей беременности
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Ариана Гранде о своей беременности 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Ариана Гранде (Ariana) наконец-то прокомментировала слухи о своей беременности, которые разошлись по сети еще недели назад. Стремительное развитие отношений с Питом Дэвидсоном (Pete) и подготовка к свадьбе не на шутку напугала поклонников певицы, которые сразу же решили, что Гранде беременна.
После того, как одна из фанаток написала Ариане, что у нее будут «самые красивые дети», девушка ответила: «конечно, но….не сейчаааааас». Таким образом, она развеяла все слухи о возможной беременности. Гранде заявила, что она абсолютно точно планирует детей с Питом, но это случится не раньше, чем через года. Для начала им нужно укрепить свои отношения временем, а затем уже всерьез задумываться о будущем поколении.
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