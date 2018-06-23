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«Благотворительность Анджелины Джоли — сплошное лицемерие», — по словам бывшего мужа, Бреда Питта
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«Благотворительность Анджелины Джоли — сплошное лицемерие», — по словам бывшего мужа, Бреда Питта 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Почти два года прошло с момента развода знаменитых многодетных родителей — Анджелины Джоли и Бреда Питта. Но борьба за воспитание их шестерых детей продолжается по сей день. Бывшие супруги строят друг другу козни и публично обвиняют друг друга во всех смертных грехах. Каждый из родителей пытается показать себя в лучшем свете и доказать свою компетентность в воспитании детей. На этот Раз Питт высказался о благотворительности, которой занимается Анджелина долгие годы. По его словам, Анджелина не такая уж милосердная, какой кажется окружающим.
Напомним, что актриса является послом доброй воли ООН. Несколько лет Джоли совершает различные поездки с гуманитарной миссией в бедные страны с целью привлечения общественного внимания к этой проблеме. Ей удалось побывать в Кении, Таиланде, Судане, Косово, Иордании, Конго, в одном из регионов России и других страннах.
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