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Ариана Гранде о своей беременности

Егор Крид и Дарья Клюкина окончательно перестали общаться

Это правда: ведущая шоу «Орёл и Решка» Анастасия Ивлеева и самый скандальный рэпер отечественной эстрады Элджей все-таки вместе