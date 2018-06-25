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Брэд Питт рассказал о лицемерной благотворительности Анджелины Джоли
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Брэд Питт рассказал о лицемерной благотворительности Анджелины Джоли 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН лишь для того, чтобы создать «образ хорошенькой», считает ее бывший муж Брэд Питт.
— Она не филантропка. Ее деятельность — это сплошные рекламные трюки, лицемерие и работа на публику, — заявил актер западным СМИ, критикуя последний визит Джоли в разрушенный террористами ИГ* город Мосул в Ираке.
По словам Питта, пока Джоли помогает «чужим людям», их общими детьми занимается он сам.
Актриса стала послом доброй воли ООН еще 15 лет назад после съемок фильма «Лара Крофт — расхитительница гробниц», который проходил в Камбодже. Тогда из-за многолетней гражданской войны в стране была гуманитарная катастрофа.
Ранее Пятый канал сообщал, что в середине июня Анджелина Джоли прибыла в иракский город Мосул с тем, чтобы передать местным жителям гуманитарную помощь и оценить масштабы разрушений. После этого она призвала международное сообщество не забывать разрушенный город.
* — организация, запрещенная в России
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