Брэд Питт рассказал о лицемерной благотворительности Анджелины Джоли

— Она не филантропка. Ее деятельность — это сплошные рекламные трюки, лицемерие и работа на публику, — заявил актер западным СМИ, критикуя последний визит Джоли в разрушенный террористами ИГ* город Мосул в Ираке.

По словам Питта, пока Джоли помогает «чужим людям», их общими детьми занимается он сам.

Актриса стала послом доброй воли ООН еще 15 лет назад после съемок фильма «Лара Крофт — расхитительница гробниц», который проходил в Камбодже. Тогда из-за многолетней гражданской войны в стране была гуманитарная катастрофа.

Ранее Пятый канал сообщал, что в середине июня Анджелина Джоли прибыла в иракский город Мосул с тем, чтобы передать местным жителям гуманитарную помощь и оценить масштабы разрушений. После этого она призвала международное сообщество не забывать разрушенный город.

* — организация, запрещенная в России