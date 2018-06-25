54-летняя экс-жена Сталлоне родила дочь известному продюсеру

Звезда фильма «Рыжая Соня» Бриджит Нильсен , с которой Сталлоне прожил в браке больше двух лет, родила пятого ребенка. Как пишет The Daily Mail , отец малютки Фриды — 39-летний итальянский продюсер Маттиа Десси. В отличие от Нильсен, для него этот ребенок стал первенцем.

Супруги признались журналистам, что давно мечтали о наследнице и очень рады тому, что она наконец появилась на свет:

— Мы очень рады принять нашу красивую дочь в свою жизни. Это был долгий путь, но он того стоит.

Между тем, для бывшей супруги Сталлоне Фрида стала уже пятым ребенком. До этого Бриджит Нильсен была замужем четыре раза и родила четырех сыновей. Сталлоне стал вторым супругом актрисы и взял ее в жены в 1985 году уже с ребенком на руках. Совместных детей у влюбленных не было.