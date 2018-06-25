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54-летняя экс-жена Сталлоне родила дочь известному продюсеру
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54-летняя экс-жена Сталлоне родила дочь известному продюсеру 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Звезда фильма «Рыжая Соня» Бриджит Нильсен, с которой Сталлоне прожил в браке больше двух лет, родила пятого ребенка. Как пишет The Daily Mail, отец малютки Фриды — 39-летний итальянский продюсер Маттиа Десси. В отличие от Нильсен, для него этот ребенок стал первенцем.
Супруги признались журналистам, что давно мечтали о наследнице и очень рады тому, что она наконец появилась на свет:
— Мы очень рады принять нашу красивую дочь в свою жизни. Это был долгий путь, но он того стоит.
Между тем, для бывшей супруги Сталлоне Фрида стала уже пятым ребенком. До этого Бриджит Нильсен была замужем четыре раза и родила четырех сыновей. Сталлоне стал вторым супругом актрисы и взял ее в жены в 1985 году уже с ребенком на руках. Совместных детей у влюбленных не было.
Ранее Пятый канал сообщал, что 71-летнего Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании — дело уже передано в прокуратуру.
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