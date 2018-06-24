Бывшая участница «Дома-2» вернулась на проект с четырехлетним

Правда, отец ребенка против того, чтобы мальчик воспитывался под камерами.

Это раньше на «Доме-2» не было совсем уж молодых людей, теперь на проекте есть и дети. Причем не родившиеся там, а приехавшие с родителями. На телестройку вернулась бывшая участница Алиана Гобозова и привезла с собой четырехлетнего сына Роберта.

Девушка отправилась прямиком на Сейшелы. Там же, кстати, сейчас живет ее бывший муж и отец Роберта Александр Гобозов . Мужчина вернулся на проект в начале весны и уже сменил нескольких девушек. Правда, даже поклонники пары Саши и Алианы сомневаются, что они будут вместе, даже несмотря на общего ребенка, который наверняка только и мечтает о том, чтобы родители воссоединились.

Публикация от Aliana Ustinenko (@aliana1001)

21 Июн 2018 в 10:58 PDT Кстати, Александр Гобозов раньше подчеркивал, что он категорически против того, чтобы сын воспитывался под прицелом камер. Но, кажется, звезда «Дома-2» изменил свое мнение, ведь уже успел написать в своем Instagram, что ждет, когда к нему приедет сын, и чувствует себя самым счастливым человеком.

Напомним, в 2013 году Александр Гобозов женился на участнице проекта Алиане Устиненко. В 2015 году пара развелась, но через некоторое время Саша и Алиана снова поженились. И вот весной 2017 года они окончательно расстались.

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