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Бывшая участница «Дома-2» вернулась на проект с четырехлетним
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Бывшая участница «Дома-2» вернулась на проект с четырехлетним 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Правда, отец ребенка против того, чтобы мальчик воспитывался под камерами.
Это раньше на «Доме-2» не было совсем уж молодых людей, теперь на проекте есть и дети. Причем не родившиеся там, а приехавшие с родителями. На телестройку вернулась бывшая участница Алиана Гобозова и привезла с собой четырехлетнего сына Роберта.
Девушка отправилась прямиком на Сейшелы. Там же, кстати, сейчас живет ее бывший муж и отец Роберта Александр Гобозов. Мужчина вернулся на проект в начале весны и уже сменил нескольких девушек. Правда, даже поклонники пары Саши и Алианы сомневаются, что они будут вместе, даже несмотря на общего ребенка, который наверняка только и мечтает о том, чтобы родители воссоединились.
Публикация от Aliana Ustinenko (@aliana1001)
21 Июн 2018 в 10:58 PDT  Кстати, Александр Гобозов раньше подчеркивал, что он категорически против того, чтобы сын воспитывался под прицелом камер. Но, кажется, звезда «Дома-2» изменил свое мнение, ведь уже успел написать в своем Instagram, что ждет, когда к нему приедет сын, и чувствует себя самым счастливым человеком.
Напомним, в 2013 году Александр Гобозов женился на участнице проекта Алиане Устиненко. В 2015 году пара развелась, но через некоторое время Саша и Алиана снова поженились. И вот весной 2017 года они окончательно расстались.
Александр Гобозов ушел к другой от той, что вернула его на «Дом-2»
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