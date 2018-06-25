Брэд Питт запретил Анджелине Джоли снимать в «Малефисенте 2» их детей

Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают свои войны за опеку над шестью детьми, которые стали настоящим камнем преткновения в бракоразводном процессе. Недавно появилась информация о том, что судья в этом вопросе встает на сторону Питта, расширяя его права на воспитание детей, и актер этим уже начал пользоваться. Стало известно, что Питт запрещает Джоли снимать детей в сиквеле «Малефисенты».

Анджелина, которая играет одну из главных ролей в продолжении знаменитой диснеевской сказки, планировала задействовать в съемках 12-летнюю Шайло и 10-летнего Нокса, однако Брэд ответил категорическим отказом. Инсайдер утверждает, что Питту не нравится, что его бывшая супруга использует детей в качестве пешек и дополнительных ресурсов ради своей работы. Интересно, что их младшая дочь Вивьен уже снималась вместе с Анджелиной в первой части «Малефисенты», поэтому поклонники пары не понимают, почему Брэд не дает согласие сейчас. Видимо, актер решил пойти на принцип и окончательно испортить отношения с Джоли.

попкорнnews