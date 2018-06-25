Мальчик или девочка? Шарлиз Терон по-прежнему разрешает сыну носить женскую одежду (фото)

Шарлиз Терон , которую многие осуждают за методы воспитания приемного 6-летнего сына Джексона, продолжает игнорировать хейтеров и все еще наряжает мальчика в женские платья. На днях актриса вместе со своими детьми была замечена у кинотеатра в Лос-Анджелесе.

Если внешний вид дочери Августы у фанатов Терон не вызывает никаких вопросов, то бесконечные розовые рюши, платья и косички сына Джексона повергают неокрепшие умы в настоящий шок. Сама Шарлиз не раз говорила, что предпочитает давать своим детям свободу самовыражения и не видит ничего плохого в том, что сыну нравится носить женские наряды, которые впору диснеевским принцессам. Когда Джексон был младше, актриса водила его на мальчишеские секции и отправляла на занятия карате, однако со временем смирилась с тем фактом, что ребенку это не интересно.

Шарлиз Терон с дочкой Августой и сыном Джексоном (мальчик — тот, что темнокожий)

попкорнnews