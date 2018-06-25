Они похожи! Как выглядит мама Эмили Ратаковски?

Эмили Ратаковски (27) — одна из самых обсуждаемых моделей современности. А все из-за ее любви оголяться. Она, кажется, и бренд купальников свой создала, чтобы постоянно позировать в них.

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Но у звезды, кстати, самые обычные родители: мама Катлин — учитель английского языка, а отец Джон — художник.

Вчера в своих Stories Эмили поделилась несколькими фотографиями своей мамы в честь ее дня рождения. Выглядит 66-летняя Катлин отлично, да и Ратаковски на нее очень даже похожа.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/oni-pohozhi-kak-vyglyadit-mama-emili-ratakovski/