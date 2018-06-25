Ещё
Они похожи! Как выглядит мама Эмили Ратаковски?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Они похожи! Как выглядит мама Эмили Ратаковски? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Эмили Ратаковски (27) — одна из самых обсуждаемых моделей современности. А все из-за ее любви оголяться. Она, кажется, и бренд купальников свой создала, чтобы постоянно позировать в них.
все слайды
Но у звезды, кстати, самые обычные родители: мама Катлин — учитель английского языка, а отец Джон — художник.
Вчера в своих Stories Эмили поделилась несколькими фотографиями своей мамы в честь ее дня рождения. Выглядит 66-летняя Катлин отлично, да и Ратаковски на нее очень даже похожа.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/oni-pohozhi-kak-vyglyadit-mama-emili-ratakovski/
Peopletalk: последние новости
Гороскоп PEOPLETALK: что дарить знакам зодиака? Тут такое дело: неужели участницам шоу «Холостяк» платили? Новый выход Виктории и Бруклина Бекхэм в Париже
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня оголилась на футбольном матче52
Как работает красная нить на запястье30
Пугачева забыла надеть белье24
Названы «страшные» последствия отказа от курения42
Клюкина выложила пикантные фото из бани33
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:35
Боня оголилась на футбольном матче
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение