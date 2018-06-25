Лена Перминова, Яна Рудковская и другие звезды вышли в свет с детьми

Звезды посетили праздник по случаю запуска новой коллекции детской мебели во «Временах года».

На днях во «Временах года» состоялась презентация новой коллекции уличной детской мебели Moonsters & Lena Perminova. По этому случаю организаторы устроили настоящий детский праздник для детей и их родителей. Оценить игровую мебель и поздравить детский бренд мебели и декора Moonsters и Лену Перминову с удачной коллаборацией пришли многие отечественные звезды с детьми.

Среди прочих своих чад вывели в свет Яна Рудковская (светская львица прибыла на презентацию с сыном Александром), дизайнер обуви Алек Сирадекиан (мужчина пришел с дочерью), Екатерина Федорова (посетила мероприятие с дочерью Ниной), Алена Кочеткова (пришла на презентацию с сыном Дэни) и многие другие.

Лена Перминова с дочкой Ариной и Яна Рудковская с сыном Сашей Плющенко

Фото: Арина Мостовщикова, Гриша Галантный

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