Летевший из Варшавы в Калининград самолет развернули сразу после вылета

Калининград, 25 июня. Самолет вылетел из аэропорта Варшавы в калининградский «Храброво», однако самолет развернули сразу после вылета. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на пассажира самолета.

Самолет должен был прибыть в Калининград в 12.10 25 июня. Однако вылет задержали, лайнер покинул аэропорт города Варшавы только в 12.40. Сразу после вылета самолет развернули и направили обратно в Варшаву.

Пассажиров пересадили на другой самолет и сообщили, что в «Храброво» лайнер прибудет лишь в 16.00. Причины такой задержки не уточняются.

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