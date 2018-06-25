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Летевший из Варшавы в Калининград самолет развернули сразу после вылета
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Летевший из Варшавы в Калининград самолет развернули сразу после вылета 

Федеральное агентство новостей 25 июня 2018
Калининград, 25 июня. Самолет вылетел из аэропорта Варшавы в калининградский «Храброво», однако самолет развернули сразу после вылета. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на пассажира самолета.
Самолет должен был прибыть в Калининград в 12.10 25 июня. Однако вылет задержали, лайнер покинул аэропорт города Варшавы только в 12.40. Сразу после вылета самолет развернули и направили обратно в Варшаву.
Пассажиров пересадили на другой самолет и сообщили, что в «Храброво» лайнер прибудет лишь в 16.00. Причины такой задержки не уточняются.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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