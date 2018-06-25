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Игорь Бочкин и Анна Легчилова признались, что у них растет маленький сын
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Игорь Бочкин и Анна Легчилова признались, что у них растет маленький сын 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@anna_legchilovaИгорь Бочкин и Анна Легчилова признались, что у них растет маленький сынИгорь Бочкин (61) и Анна Легчилова (48) вместе почти двадцать лет. При этом общих детей у них не было. Супруги всегда рассказывали, что счастливы вместе, пресекая вопросы о детях. При этом у Игоря Бочкина есть старшая дочь от первого брака. Каково же было удивление поклонников Анны Легчиловой, когда она опубликовала фотографию с малышом, пояснив в хештэгах, что это ее сын. Судя по снимку, мальчику два года. Фолловеры тут же принялись поздравлять 48-летнюю актрису и расспрашивать, когда она стала мамой: «Какая прелесть! Сыночек! Счастья Вашей замечательной семье!», «Вот это новость! Вот такое у женщин счастье!», «Поздравляем! Потрясающая новость! Это счастье для семьи!».
Анна Легчилова с сыном. Фото: @anna_legchilova
Многие тут же предположили, что, возможно, супружеская пара стала родителями благодаря суррогатной матери, ведь беременной актрису никто не видел. Отвечать на подобные вопросы счастливая мама не стала, предпочитая пока держать эту информацию в тайне.
А тем временем Ирина Безрукова перестала скрывать, почему до сих пор одинока.
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Женский форум
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