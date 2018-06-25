В Храброво открылась обновлённая комната матери и ребёнка

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Помещение находится на втором этаже аэровокзала в правом крыле рядом с зоной предполётного досмотра. Оно предназначено для обслуживания пассажиров с детьми дошкольного возраста (до семи лет) и детей-инвалидов до 14 лет, а также женщин во второй половине беременности.

Пассажиры размещаются в комнате матери и ребёнка после осмотра детей в медпункте аэровокзала и получения соответствующей справки, а также при предъявлении паспорта, свидетельства о рождении ребёнка, обменной карты (для беременных) и билета или посадочного талона.

Плата за пребывание в комнате матери и ребёнка не взимается. Спальни и игровая комната открыты для маленьких пассажиров и их мам круглосуточно.