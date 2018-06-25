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В Храброво открылась обновлённая комната матери и ребёнка
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В Храброво открылась обновлённая комната матери и ребёнка 

Клопс.Ru 25 июня 2018
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Помещение находится на втором этаже аэровокзала в правом крыле рядом с зоной предполётного досмотра. Оно предназначено для обслуживания пассажиров с детьми дошкольного возраста (до семи лет) и детей-инвалидов до 14 лет, а также женщин во второй половине беременности.
Пассажиры размещаются в комнате матери и ребёнка после осмотра детей в медпункте аэровокзала и получения соответствующей справки, а также при предъявлении паспорта, свидетельства о рождении ребёнка, обменной карты (для беременных) и билета или посадочного талона.
Плата за пребывание в комнате матери и ребёнка не взимается. Спальни и игровая комната открыты для маленьких пассажиров и их мам круглосуточно.
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