Иван Жидков намекнул на причины расставания с матерью своего ребенка

Актер впервые прокомментировал разлад в семье.

На днях поклонников Ивана Жидкова огорошила нерадостная новость: выяснилось, что актер расстался с матерью своего 8-месячного ребенка. А чуть позже звездный отец впервые прокомментировал разлад в семье и намекнул на причины разрыва.

Я делал все, что мог для семьи, сперва — для нее, потом — для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу. Ей — нет. Если ты женщина с ребенком, тебе многое позволено, но не все,

— довольно жестко и весьма неопределенно высказался Иван Жидков.

Напомним, в октябре прошлого года 34-летний Иван Жидков стал отцом во второй раз: экс-возлюбленная Лилия подарила ему сына. Также у актера есть дочь Мария (2009 года рождения) от предыдущего брака, с экс-супругой Татьяной Арнтгольц . Актеры официально оформили отношения в 2008 году, а в 2013-м развелись.

Фото: Instagram

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