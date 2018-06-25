Жена Аршавина дала жесткий отпор обидчикам, назвавшим ее разлучницей

Журналистка и супруга известного российского футболиста Андрей Аршавина, кажется, забыла об изменах мужа. В семье царствуют мир и любовь. По крайней мере об этом свидетельствуют множество фотографий, которые Алиса Аршавина регулярно публикует на своей страничке в социальной сети Instagram.

Недавно подписчиков порадовала сразу подборка снимков с семейного ужина супружеской пары.

— Ужинаем. Последний вечер и старшие улетают в Испанию, на море. Остаёмся с самой маленькой и папой в Алматы следить дальше за ЧМ-2018 и играть за Кайрат, — подписала фотографию Алиса Аршавина. Снимки жена футболиста снабдила хэштегами #счастливы вместе и #семья дети любовь счастье.

Однако подписчики обратили внимание на грустные глаза журналистки. Пользователи социальной сети посчитали, что женщина не может быть по-настоящему счастлива, если знает, что «увела мужика» из семьи. В 2013 году 36-летний футболист Андрей Аршавин расстался с гражданской женой Юлией Барановской с тремя детьми.

Алиса Аршавина не стала молчать на выпады в ее адрес и ответила хейтерам.

— Никто никого не уводил. Андрей сам ушёл. И ушёл бы несмотря ни на что. Другая женщина здесь не при чем. Ушёл из отношений, которые исчерпали себя. Жил ради детей там.

— Я знаю как все было. Ее было решение оставить третьего ребёнка. И без брака. Он не обязан был оставаться только из-за третьего ребёнка. Которого вместе не планировали. Ее решение. Рожать когда хочет и сколько хочет. С чего тогда на него обижаться, если она сама принимает решения. Вот и он принял другое. Спят вместе и едят вместе все делают, потому что удобно, привычно, комфортно, но отношений нет. Я тоже родила ему дочь, но в браке и потому что хотели и планировали. Как и с бывшим мужем мы двоих детей хотели и обсуждали и рожали и прожили счастливо 10 лет. Потом разошлись. Это жизнь, — ответила обидчикам Алиса Аршавина.

Со своей нынешней женой Алисой Андрей Аршавин оформил отношения в 2016 году. Журналистка родила футболисту дочь Есению. Также от предыдущего брака у Алисы есть двое детей, владельца строительных фирм Алексея Казьмина : 14-летний Леша и шестилетняя Алиса.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Аршавин пренебрег игрой своей команды и отправился смотреть ЧМ-2018.