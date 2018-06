Игра на фортепиано делает детей полиглотами

Игра на фортепиано помогает детям лучше освоить иностранные языки. К такому выводу пришли американские ученые, исследование которых опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследовании приняли участие более 70 воспитанников детского сада в Китае, которые изучали иностранные языки. Часть воспитанников при этом также обучали игре на фортепиано.

В результате ученые констатировали, что дети, которые параллельно обучались игре на музыкальном инструменте лучше осваивали иностранный язык, чем остальные воспитанники.

Специалисты объясняют это тем, что музыка помогала детям воспринимать другую звуковую информацию, в том числе иностранную речь.

Между тем ученые подчеркивают, что в ходе исследования они не обнаружили, что это как-то повлияло сильно на успеваемость в целом.

