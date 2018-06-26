Как найти общий язык с мужем, если у вас разные взгляды на воспитание детей

Как правильно воспитывать ребенка? Сколько родителей — столько и мнений. Но у ребенка (к счастью!) их двое — мама и папа. И каждый из них имеет право на свою собственную точку зрения. Но мы знаем, как не превратить процесс воспитания детей в предмет спора для родителей!

Однажды в редакции «Летидора» разгорелась дискуссия по поводу такой ситуации.

Одна мама за проступок дочери решила наказать ее лишением мороженого на месяц. Об этом она предупредила своего мужа, причем в категоричной форме: «В эти выходные вы идете в парк, но смотри — никакого мороженого! Она наказана!»

Погода была хорошая, настроение прекрасное… Отец заметил, как ребенок жадно провожает взглядом всех, кто ел мороженое, и понял: наказывать свою пятилетнюю дочь таким образом жестоко! Поэтому купил и себе, и ей по эскимо.

Настроение у папы и дочки стало еще лучше!

Правда, уже к вечеру оно было испорчено: мама узнала о случившемся и расценила поступок мужа как предательство. Между родителями возник конфликт со взаимными обвинениями.

Кто-то из нас сочувствовал папе, кто-то оказался на стороне мамы. Но потом мы осознали, что главная проблема в этой истории — не то, кто прав, а кто нет, а отсутствие согласованности между двумя взрослыми людьми. Не говоря уже о том, какие эмоции при этом испытывает ребенок.

Как мамам и папам избежать конфликтов в процессе воспитания детей? Чтобы ответить на этот вопрос, «Летидор» послушал один из вебинаров, проведенный в рамках онлайн-фестиваля института Ньюфелда, «Что делать, когда у мамы и папы разные взгляды на воспитание?».

Предлагаем вам конспект лекции Юлии Твердохлебовой, психолога и мамы троих детей (лекция составлена на базе рекомендаций преподавателя канадского отделения Института Ньюфелда Дарлин Дени-Фриск), состоящий из советов для родителей.

Не ищите проблему в партнере

Одна из основных ошибок многих матерей — попытки управлять отношениями между отцом и ребенком. Да, женщины чаще мужчин читают литературу, посвященную воспитанию детей.

Но это не дает маме право в категоричной форме навязывать отцу «исключительно правильные» суждения, которые она почерпнула из психологических пособий.

«Ты делаешь так, а надо по-другому — ты не прав! Вот детский психолог говорит…» — такие претензии и разрушают отношения между супругами. Как правильно преподнести мужу нужную информацию о воспитании, мы расскажем чуть позже.

Не обсуждайте воспитание уставшими

Современные пары растят своих детей в квартирах в условиях мегаполиса. Но стоит помнить, что такая модель — решение человека, а не задумка самой природы.

Темп жизни заставляет мам и пап решать вопросы воспитания детей на скорую руку. И если делать это в состоянии усталости, конфликты неминуемы.

Просто поймите, что вы сейчас находитесь в неестественной для природы ситуации, это станет первым шагом навстречу друг другу, а со временем вы научитесь договариваться.

Примите тот факт, что вы с мужем (женой) разные

Все дети прекрасно понимают, что мама и папа очень отличаются друг от друга. И речь сейчас не о внешних данных. Каждый родитель (и каждый близкий родственник) выполняет в жизни ребенка какую-то определенную функцию. Например, к маме можно прибежать с разбитой коленкой и поплакать. А вот папа не умеет успокаивать и вообще слезы не переносит.

Но это не повод требовать от супруга показного сочувствия, ведь с ролью утешителя и вы прекрасно справляетесь.

И еще: любовь порой зла — пары образуются из совсем разных людей. И среди таких пар немало крепких и счастливых.

Не вставайте открыто на сторону ребенка

Считаете, что супруг (-а) не прав (-а)? Вам кажется, что именно папа (мама) своим неверным подходом к воспитанию довел (-а) ребенка до слез? Не спешите в назидание супругу вставать на сторону ребенка.

В таком конфликте лучше идти рядом с ребенком, а не вставать открыто на его сторону!

Так что оставайтесь в центре обсуждения или в стороне в качестве наблюдателя. И в том и в другом случае сохраняйте нейтралитет: «Да, я тебя понимаю! Папа сейчас разозлился, но ничего страшного. Наверное, он устал. Ты ведь тоже капризничаешь, когда устаешь. Помнишь, как в тот раз, когда мы возвращались от бабушки?»

Постройте «мостик»

Если между ребенком и вторым родителем образовалась пропасть — постройте между ними мост! Как? Объясните ребенку, что папа его по-прежнему любит: «У папы был напряженный день, но завтра он успокоится и с удовольствием поможет тебе достроить твой кораблик!»

Делитесь своими открытиями, а не теорией

Многим близка такая ситуация: мама что-то узнала о воспитании детей и хочет этим поделиться с папой. В начале статьи мы вам обещали рассказать, как это сделать правильно.

Никому не нравится, когда его поучают и критикуют, ведь партнерские отношения — это не общение учителя и ученика.

Чрезмерное давление вызывает инстинкт сопротивления. Если вам навязывают какое-то видение, то у вас может возникнуть реакция: «И почему я это должен делать?» Например, женщины часто начинают думать, что просто недостаточно убедительно объяснили истину своим мужьям. Поэтому они повышают голос и повторяют вновь и вновь «слова мудрости»… Не совершайте подобных ошибок!

Лучше сделать так. Расскажите отцу, как вам удалось договориться с сыном в каком-то деле. Например:

«Я сегодня сделала открытие! Когда приступила к уборке, зашла в комнату к ребенку. И вместо того, чтобы требовать от него помощи, я просто поговорила с ним о том, как мне тяжело справляться с домашними делами. И ты знаешь, он меня услышал и предложил свою помощь! А в прошлый раз, когда я пыталась привлечь его к уборке, он огрызался. Помнишь? Я думаю, нам надо попробовать в другой раз использовать такой же подход. Интересно, у тебя тоже получилось бы это?»

Любому человеку приятно услышать новую идею в форме личного опыта, а не в виде поучений.

Покажите мужу ребенка таким, каким вы его сами видите

Пример из личной жизни лектора Юлии Твердохлебовой.

Одно время папа не принимал среднюю дочь из-за того, что она эмоционально на все реагирует и громко кричит. Так поступают высокочувствительные дети. Но муж Юлии тоже высокочувствительный человек, который не может игнорировать происходящее. Отец и шестилетняя дочь начали отдаляться друг от друга. Тогда мама-психолог поговорила с мужем примерно в таком ключе:

«Вы с дочкой очень похожи, вы очень эмоциональны. А помнишь, как вела себя наша старшая дочь в таком возрасте? И видишь, она переросла эти бурные реакции. Я вижу, что ее эмоциональное поведение — препятствие между вами, а ей очень нужен папа…»

На следующий день отец пришел с работы с другим отношением к дочке — они вместе играли, долго общались. Девочка выплеснула свои эмоции, стала спокойнее и сказала: «На этот раз в парикмахерскую я хочу идти с папой!»

Избегайте давления, угроз и ультиматумов в адрес мужа

Возможно, эти действия и приведут к желаемому результату, но он точно будет кратковременным. Что происходит, когда есть угроза отношениям? Сначала возникает тревога, затем фрустрация, и после этого появляется стремление восстановить контакт и близость с человеком. Например, вы пугаете мужа тем, что уедете рожать второго ребенка к бабушке, если он не будет делать уроки с первым ребенком. И муж вполне может преобразиться и начнет заниматься с вашим школьником.

Часто стремление быть хорошим — это реакция на ощущение угрозы.

Но как только угроза минует, все возвращается на свои места.

Не контролируйте отношения между мужем и ребенком

Если женщина решила, что она лучше разбирается в вопросах воспитания, то у нее может появиться соблазн начать контролировать отношения между ребенком и мужем.

Но если отпустить контроль и просто понаблюдать, то можно увидеть, сколько всего хорошего происходит и без вашего участия!

Давайте отцу инициативу, позвольте ему экспериментировать и играть ведущую роль. Например, только папа может так быстро и весело научить кататься на велосипеде, ведь он делает это четче и организованнее. И не нужно комментировать это фразами: «Ой, зачем так ты учишь! Он же так лоб себе расшибет!»

Чтобы в вашей семье не было папы-соседа, который живет рядом, но не участвует в жизни ребенка, дайте мужчине право на ошибку!

Поверьте, папы хоть и ошибаются, но все же справляются со своими задачами.

Поэтому уважайте отношения между папой и детьми и ищите в них положительные стороны.

В общем, любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!