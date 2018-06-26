Ещё
Как найти общий язык с мужем, если у вас разные взгляды на воспитание детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как найти общий язык с мужем, если у вас разные взгляды на воспитание детей 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Как правильно воспитывать ребенка? Сколько родителей — столько и мнений. Но у ребенка (к счастью!) их двое — мама и папа. И каждый из них имеет право на свою собственную точку зрения. Но мы знаем, как не превратить процесс воспитания детей в предмет спора для родителей!
Однажды в редакции «Летидора» разгорелась дискуссия по поводу такой ситуации.
Одна мама за проступок дочери решила наказать ее лишением мороженого на месяц. Об этом она предупредила своего мужа, причем в категоричной форме: «В эти выходные вы идете в парк, но смотри — никакого мороженого! Она наказана!»
Погода была хорошая, настроение прекрасное… Отец заметил, как ребенок жадно провожает взглядом всех, кто ел мороженое, и понял: наказывать свою пятилетнюю дочь таким образом жестоко! Поэтому купил и себе, и ей по эскимо.
Настроение у папы и дочки стало еще лучше!
Правда, уже к вечеру оно было испорчено: мама узнала о случившемся и расценила поступок мужа как предательство. Между родителями возник конфликт со взаимными обвинениями.
Кто-то из нас сочувствовал папе, кто-то оказался на стороне мамы. Но потом мы осознали, что главная проблема в этой истории — не то, кто прав, а кто нет, а отсутствие согласованности между двумя взрослыми людьми. Не говоря уже о том, какие эмоции при этом испытывает ребенок.
Как мамам и папам избежать конфликтов в процессе воспитания детей? Чтобы ответить на этот вопрос, «Летидор» послушал один из вебинаров, проведенный в рамках онлайн-фестиваля института Ньюфелда, «Что делать, когда у мамы и папы разные взгляды на воспитание?».
Предлагаем вам конспект лекции Юлии Твердохлебовой, психолога и мамы троих детей (лекция составлена на базе рекомендаций преподавателя канадского отделения Института Ньюфелда Дарлин Дени-Фриск), состоящий из советов для родителей.
Не ищите проблему в партнере
Одна из основных ошибок многих матерей — попытки управлять отношениями между отцом и ребенком. Да, женщины чаще мужчин читают литературу, посвященную воспитанию детей.
Но это не дает маме право в категоричной форме навязывать отцу «исключительно правильные» суждения, которые она почерпнула из психологических пособий.
«Ты делаешь так, а надо по-другому — ты не прав! Вот детский психолог говорит…» — такие претензии и разрушают отношения между супругами. Как правильно преподнести мужу нужную информацию о воспитании, мы расскажем чуть позже.
Не обсуждайте воспитание уставшими
Современные пары растят своих детей в квартирах в условиях мегаполиса. Но стоит помнить, что такая модель — решение человека, а не задумка самой природы.
Темп жизни заставляет мам и пап решать вопросы воспитания детей на скорую руку. И если делать это в состоянии усталости, конфликты неминуемы.
Просто поймите, что вы сейчас находитесь в неестественной для природы ситуации, это станет первым шагом навстречу друг другу, а со временем вы научитесь договариваться.
Примите тот факт, что вы с мужем (женой) разные
Все дети прекрасно понимают, что мама и папа очень отличаются друг от друга. И речь сейчас не о внешних данных. Каждый родитель (и каждый близкий родственник) выполняет в жизни ребенка какую-то определенную функцию. Например, к маме можно прибежать с разбитой коленкой и поплакать. А вот папа не умеет успокаивать и вообще слезы не переносит.
Но это не повод требовать от супруга показного сочувствия, ведь с ролью утешителя и вы прекрасно справляетесь.
И еще: любовь порой зла — пары образуются из совсем разных людей. И среди таких пар немало крепких и счастливых.
Не вставайте открыто на сторону ребенка
Считаете, что супруг (-а) не прав (-а)? Вам кажется, что именно папа (мама) своим неверным подходом к воспитанию довел (-а) ребенка до слез? Не спешите в назидание супругу вставать на сторону ребенка.
В таком конфликте лучше идти рядом с ребенком, а не вставать открыто на его сторону!
Так что оставайтесь в центре обсуждения или в стороне в качестве наблюдателя. И в том и в другом случае сохраняйте нейтралитет: «Да, я тебя понимаю! Папа сейчас разозлился, но ничего страшного. Наверное, он устал. Ты ведь тоже капризничаешь, когда устаешь. Помнишь, как в тот раз, когда мы возвращались от бабушки?»
Постройте «мостик»
Если между ребенком и вторым родителем образовалась пропасть — постройте между ними мост! Как? Объясните ребенку, что папа его по-прежнему любит: «У папы был напряженный день, но завтра он успокоится и с удовольствием поможет тебе достроить твой кораблик!»
Делитесь своими открытиями, а не теорией
Многим близка такая ситуация: мама что-то узнала о воспитании детей и хочет этим поделиться с папой. В начале статьи мы вам обещали рассказать, как это сделать правильно.
Никому не нравится, когда его поучают и критикуют, ведь партнерские отношения — это не общение учителя и ученика.
Чрезмерное давление вызывает инстинкт сопротивления. Если вам навязывают какое-то видение, то у вас может возникнуть реакция: «И почему я это должен делать?» Например, женщины часто начинают думать, что просто недостаточно убедительно объяснили истину своим мужьям. Поэтому они повышают голос и повторяют вновь и вновь «слова мудрости»… Не совершайте подобных ошибок!
Лучше сделать так. Расскажите отцу, как вам удалось договориться с сыном в каком-то деле. Например:
«Я сегодня сделала открытие! Когда приступила к уборке, зашла в комнату к ребенку. И вместо того, чтобы требовать от него помощи, я просто поговорила с ним о том, как мне тяжело справляться с домашними делами. И ты знаешь, он меня услышал и предложил свою помощь! А в прошлый раз, когда я пыталась привлечь его к уборке, он огрызался. Помнишь? Я думаю, нам надо попробовать в другой раз использовать такой же подход. Интересно, у тебя тоже получилось бы это?»
Любому человеку приятно услышать новую идею в форме личного опыта, а не в виде поучений.
Покажите мужу ребенка таким, каким вы его сами видите
Пример из личной жизни лектора Юлии Твердохлебовой.
Одно время папа не принимал среднюю дочь из-за того, что она эмоционально на все реагирует и громко кричит. Так поступают высокочувствительные дети. Но муж Юлии тоже высокочувствительный человек, который не может игнорировать происходящее. Отец и шестилетняя дочь начали отдаляться друг от друга. Тогда мама-психолог поговорила с мужем примерно в таком ключе:
«Вы с дочкой очень похожи, вы очень эмоциональны. А помнишь, как вела себя наша старшая дочь в таком возрасте? И видишь, она переросла эти бурные реакции. Я вижу, что ее эмоциональное поведение — препятствие между вами, а ей очень нужен папа…»
На следующий день отец пришел с работы с другим отношением к дочке — они вместе играли, долго общались. Девочка выплеснула свои эмоции, стала спокойнее и сказала: «На этот раз в парикмахерскую я хочу идти с папой!»
Избегайте давления, угроз и ультиматумов в адрес мужа
Возможно, эти действия и приведут к желаемому результату, но он точно будет кратковременным. Что происходит, когда есть угроза отношениям? Сначала возникает тревога, затем фрустрация, и после этого появляется стремление восстановить контакт и близость с человеком. Например, вы пугаете мужа тем, что уедете рожать второго ребенка к бабушке, если он не будет делать уроки с первым ребенком. И муж вполне может преобразиться и начнет заниматься с вашим школьником.
Часто стремление быть хорошим — это реакция на ощущение угрозы.
Но как только угроза минует, все возвращается на свои места.
Не контролируйте отношения между мужем и ребенком
Если женщина решила, что она лучше разбирается в вопросах воспитания, то у нее может появиться соблазн начать контролировать отношения между ребенком и мужем.
Но если отпустить контроль и просто понаблюдать, то можно увидеть, сколько всего хорошего происходит и без вашего участия!
Давайте отцу инициативу, позвольте ему экспериментировать и играть ведущую роль. Например, только папа может так быстро и весело научить кататься на велосипеде, ведь он делает это четче и организованнее. И не нужно комментировать это фразами: «Ой, зачем так ты учишь! Он же так лоб себе расшибет!»
Чтобы в вашей семье не было папы-соседа, который живет рядом, но не участвует в жизни ребенка, дайте мужчине право на ошибку!
Поверьте, папы хоть и ошибаются, но все же справляются со своими задачами.
Поэтому уважайте отношения между папой и детьми и ищите в них положительные стороны.
В общем, любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи!
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Смешное видео о малышах за рулем игрушечных автомобилей Галина Юдашкина: «Когда у сына случается истерика без видимой причины, я разворачиваюсь и ухожу» Оксана Акиньшина показала маленькую дочку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регина Тодоренко показала всем свои черешни49
Боня оголилась на футбольном матче90
Названы «страшные» последствия отказа от курения52
Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены21
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»79
Новости партнеров
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение