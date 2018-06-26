«Она — супергерой!»: Энрике Иглесиас рассказал, как восхищается женой

Энрике Иглесиас и Анна Курникова практически никогда не говорят о личной жизни, хотя и не стали скрывать рождения двоих детей в декабре прошлого года. Но о беременности теннисистки до последнего ничего не было известно. Ее гражданский муж неожиданно разоткровенничался о буднях в качестве папы.

Близнецам Николасу и Люси уже полгода, а их известные родители Энрике Иглесиас и Анна Курникова не рассказывают подробностей о них. Изредка на страницах знаменитого певца и спортсменки появляются фото с малышами, которых они очень любят. Но о своих любовных отношениях они предпочитают не распространяться, потому любые сведения обсуждаются фанатами с большим пристрастием. Популярный испанский исполнитель Энрике Иглесиас старается не выставлять напоказ свое счастье, но недавно он рассказал о гражданской жене и детях, в частности о том, какая из Анны Курниковой мама: «Многие спрашивают меня: „Энрике, даже с одним ребенком тяжело! Как ты одновременно справляешься с двумя детьми?“ Люди, не спрашивайте меня об этом. Это все Анна. Она настоящий супергерой!»

Ходили слухи, что наследников паре подарила суррогатная мать, но Курникова опровергла домыслы злопыхателей, опубликовав свой снимок, на котором запечатлена на последнем сроке беременности. Следует заметить, что Анна даже не поправилась, будучи в положении, и как раньше предпочитала очень высокие каблуки.

По словам Энрике Иглесиаса, для него главное — здоровье и благополучие малышей, которых он хочет воспитать достойно. Он с возлюбленной окружили сына и дочку заботой, но многих интересовало, почему пара до сих пор не связала себя узами брака. Кто знает, возможно, уже состоялась тайная свадьба, ведь на пальце Анны Куриниковой заметили кольцо с большим камнем, похожее на обручальное.

В сети благодарят певца за интересную информацию: «Супермама… Он молодец, такое услышать от мужчины — дорогого стоит». «Какие они классные! И родители, и дети, милашки просто!» «Энрике, давай женись, пятый десяток разменял, а воз и нынче там». «Здоровья детям и их звездным родителям!» «Очень нравится эта семья, детки очень похожи на родителей, рада за них!» У музыканта отлично выходит совмещать работу и семейную жизнь. Он успевает проводить время с детьми, и поклонники уверены, что малыши растут футбольными болельщиками, так как их папа часто смотрит вместе с ними футбол.