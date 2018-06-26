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Возлюбленную 58-летнего Игоря Матвиенко заподозрили в беременности
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Возлюбленную 58-летнего Игоря Матвиенко заподозрили в беременности 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Игорь Матвиенко в позапрошлом году развелся со своей третьей женой Анастасией Алексеевой. Супруга подарила композитору двух дочерей и сына, но это не укрепило их брак. У него также есть еще двое детей от предыдущих отношений — сын Станислав и дочь Анастасия. Наслаждался холостяцкой жизнью продюсер не долго. Уже в марте этого года его заметили в компании хозяйки благотворительного фонда «Живой город» Дианы Сафаровой. Им сразу приписали роман.
Старшая дочь экс-министра МВД Татарстана продолжает выходить в свет с Матвиенко, но они предпочитают прятаться от папарацци. Однако на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи их все же увидели журналисты. Когда влюбленных спросили о том, собираются ли они сыграть свадьбу, то продюсер уклончиво промолчал. «У нас много совместных проектов», — отметила его спутница. Друг пары, тоже продюсер, был более разговорчив. Он рассказал, что Сафарова ждет ребенка от Игоря Игоревича. По его словам, девушка должна родить осенью и это будет девочка.
Матвиенко выглядит счастливым рядом с Дианой / фото: EG.ru
Если эта информация окажется правдой, то 58-летний Матвиенко станет отцом уже в шестой раз. Для Дианы это будут не первые роды. 33-летняя избранница продюсера в 2006 году сыграла свадьбу с депутатом Казанской городской думы Григорием Шалымовым и вскоре родила от него сына Артема. Еще до того как мальчик окончил школу, его родители развелись, сообщает EG.ru.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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