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Ученые выяснили, что игра на фортепиано улучшает языковые способности
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Ученые выяснили, что игра на фортепиано улучшает языковые способности 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперимент показал, что занятия музыкой в раннем возрасте улучшают способность слухового восприятия.
Группа ученых из Массачусетского технологического института под руководством Роберта Дезимона (Robert Desimone) провела эксперимент, который показал, что занятия музыкой помогают улучшить способности к языкам.
В эксперименте приняли участие китайские дошкольники возрастом 4-5 лет. Их поделили на три группы. Первой группе в течение полугода давали уроки игры на фортепиано, вторая занималась внеклассным чтением, а третья была контрольной и проходила стандартную программу.
Эксперимент показал, что музицирование улучшило способность детей воспринимать информацию на слух и распознавать слова. И хотя прямого влияния на успеваемость обнаружено не было, ученые полагают, что получение музыкального образования в раннем возрасте поможет развить их языковые способности в будущем, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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