Ученые выяснили, что игра на фортепиано улучшает языковые способности

Эксперимент показал, что занятия музыкой в раннем возрасте улучшают способность слухового восприятия.

Группа ученых из Массачусетского технологического института под руководством Роберта Дезимона (Robert Desimone) провела эксперимент, который показал, что занятия музыкой помогают улучшить способности к языкам.

В эксперименте приняли участие китайские дошкольники возрастом 4-5 лет. Их поделили на три группы. Первой группе в течение полугода давали уроки игры на фортепиано, вторая занималась внеклассным чтением, а третья была контрольной и проходила стандартную программу.

Эксперимент показал, что музицирование улучшило способность детей воспринимать информацию на слух и распознавать слова. И хотя прямого влияния на успеваемость обнаружено не было, ученые полагают, что получение музыкального образования в раннем возрасте поможет развить их языковые способности в будущем, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.