Ксения Собчак ждет второго ребенка — правда или миф?

Слухи о возможной беременности Ксении ходят уже давно, а сейчас появился один очевидный факт.

Уже пять лет Ксения счастлива в браке с актером и режиссером Максимом Виторганом . Пара воспитывает сына Платона, которому в ноябре этого года исполнится 2 года.

Мы думаем, что в семье Ксении снова ждут прибавления!

В эти выходные Ксения с мужем стали ведущими фестиваля «Настроение — лето» в Москве. На сцену она вышла в платье с баской, которое не скрывало округлившийся живот.

А как вы думаете, ожидает ли пару счастливое событие?