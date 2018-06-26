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Ксения Собчак ждет второго ребенка — правда или миф?
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Ксения Собчак ждет второго ребенка — правда или миф? 

BeautyHack.ru 22 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Слухи о возможной беременности Ксении ходят уже давно, а сейчас появился один очевидный факт.
Уже пять лет Ксения счастлива в браке с актером и режиссером Максимом Виторганом. Пара воспитывает сына Платона, которому в ноябре этого года исполнится 2 года.
Мы думаем, что в семье Ксении снова ждут прибавления!
В эти выходные Ксения с мужем стали ведущими фестиваля «Настроение — лето» в Москве. На сцену она вышла в платье с баской, которое не скрывало округлившийся живот.
А как вы думаете, ожидает ли пару счастливое событие?
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