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Анфиса Чехова объяснила, почему сходит с ума от мужчин с волосатой грудью
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Анфиса Чехова объяснила, почему сходит с ума от мужчин с волосатой грудью 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Звезда скандальных ток-шоу Анфиса Чехова накануне дала обширное интервью, где подробно рассказала о своем детстве, взаимоотношениях с противоположным полом и планах на будущее. По ее мнению, своим успехом она обязана природе, которая наградила ее пышными формами, а ее талант всегда оставался за кадром. По этой причине ведущая никогда не пойдет на пластическую операцию, как бы ее не просил будущий избранник.
В интервью журналу StarHit Чехова сообщила, что никогда всегда искала мужчин для решения своих финансовых проблем, для нее важнее всего страсть и удовольствия. А самым сексуальным местом она назвала волосатую грудь. Звезда экранов уверена, что еще встретит любимого человека, с которым заведет детей. Она не намерена останавливаться на одном ребенке и хочет как минимум двоих.
Сегодня Анфиса Чехова живет с сыном Соломоном, который родился в браке с актером Гурамом Баблишвили. При этом она не считает себя идеальной матерью и радуется когда есть возможность «сплавить» ребенка. Об этом рассказывал Пятый канал.
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