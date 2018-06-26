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Детская соска стала причиной тяжелого ожога у ребенка
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Детская соска стала причиной тяжелого ожога у ребенка 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Детские соски, которые по определению должны быть самым безопасным товаром в мире, могут вызывать ожоги. С предупреждением об этом выступила мама маленького ребёнка, которая столкнулась с подобным случаем. Жительница Мичигана Кристен Милхоун обнаружила ожог на лице своего семимесячного сына Джека, когда взяла его на руки из манежа. Оказалось, что причиной этого ожога является соска, которую малыш сосал в течение длительного времени. Причём ожог появился с левой части головы малыша в районе скулы между глазом и ухом. Внешне он очень напоминал ожог, который остается после использования каких-либо химических веществ, так что изначально Кристен даже не заподозрила соску. Правда, она никак не могла понять, что же именно спровоцировало это повреждение у сына. Женщина отвезла малыша в отделении неотложной помощи местной больницы, где выяснилось, что причиной ожога является соска. Она выпала изо рта ребенка, тот во сне перевернулся и лёг на неё лицом. Соска, что называется, присосалась к коже ребенка, что и спровоцировало травму. Подобного рода соски в США довольно часто дают родителям в больнице для того, чтобы успокаивать их младенцев. Врачи порекомендовали Кристен средства для наружного применения, с помощью которых можно помочь ребенку. Кроме того, женщине посоветовали прийти для повторного осмотра. К сожалению, такие ожоги не заживают полностью, так что младенцу, возможно, придется посетить ожоговое отделение, либо ему предстоят пластические операции. Кожа малышей является очень нежной и чувствительной, так что после подобных ожогов нередко остаются шрамы. Сама женщина очень хочет, чтобы эту историю услышали другие мамы маленьких детей и не допустили у них таких повреждений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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