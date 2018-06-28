«Хочу погладить». Чем опасны катания на лошадках и артисты-гастролёры

Живые мишки, лисички, обезьянки, лошадки и прочая живность всегда вызывает интерес детей. Поэтому передвижные цирки зверей, зоопарки, да и просто катания давно стали прибыльным бизнесом. Увидев животное, ребёнок тут же тянет родителей за руку в его сторону, а в случае отказа может пустить в ход и секретное оружие в виде слёз. Но, как показывают недавние события в Краснокамске, с животными-гастролёрами лучше быть осторожными. Подробнее читайте в материале «АиФ-Прикамье».

Прогулка с последствиями

В Пермском крае гастролирует передвижной цирк. Житель Краснокамска Роман Варов сообщил в соцсетях, что белая лошадь из этого зоопарка укусила его шестилетнюю дочь.

Это произошло 26 июня. Жена краснокамца с четырьмя детьми отправилась на прогулку на площадь, на которой разместится передвижной цирк. Дети хотели посмотреть на животных. Но на месте оказалось, что несколько питомцев (белая лошадь, пони и верблюд) гуляют за оградой цирка без присмотра сотрудников.

«Когда жена и дети проходили мимо лошади, Татьяна сказала старшей дочери Насте не приближаться к животному. Потом Татьяна повернулась к коляске, в которой сидела младшая дочь Вика. А через несколько секунд, повернувшись обратно, она увидела, как Настя уже летит через эту лошадь», — рассказывает Роман Варов.

Перепуганная супруга сразу набрала номер мужа: «Приезжай, у нас ЧП». Мужчина примчался на место, остался с детьми, пока мама повезла пострадавшую дочку в больницу. Детский травматолог обработал рану и написал в справке, что у девочки гематома. Сейчас Настя не может вставать на ногу.

В это время Роман пошёл искать администрацию цирка, чтобы получить объяснения.

«Руководства не было. Сотрудники общались со мной в грубой форме, говорили, будто устали повторять прохожим, чтобы не подходили к животным. В итоге подошла ещё одна девушка, извинилась за грубость других сотрудников и предложила сводить всю нашу семью в цирк бесплатно. Я отказался, и она стала звонить каким-то людям», — рассказывает отец.

Мужчина сообщил о происшествии в полицию. Инспектор по делам несовершеннолетних приехал домой к семье, чтобы записать все обстоятельства случившегося.

Мать сама виновата

В передвижном цирке факта происшествия не отрицают, но считают, что во всём виноваты сами родители.

«Животное есть животное. Хочу сказать, что все санитарные нормы пройдены, все ветеринарные документы есть. Ни один адекватный родитель не подведёт ребёнка к собаке, к пони, к лошади, к медведю. Вы сейчас не мне задавайте вопросы, а в органы опеки», — сказал по телефону мужчина, представившийся Дмитрием, организатором цирка.

Папа пострадавшей девочки согласен, что в произошедшем есть вина родителей. Но считает, что сотрудники цирка не должны отпускать животных гулять без присмотра. Кроме того, должны быть установлены предостерегающие таблички, чтобы люди понимали опасность. Но всё было иначе. Представитель зоопарка при этом утверждает, что животные находятся не на вольном выгуле, а рядом с цирком, и рядом с животными всегда есть сотрудник, который следит за ними.

«Женщина, которая была с ребёнком в момент ЧП, была пьяная. Тут каждый первый пьяный в Краснокамске. Я вообще не понимаю, почему так раздули вопрос из-за того, что что-то чуть-чуть прикусили ребёнку», — сказал организатор цирка.

Роман Варов утверждает, что его жена совсем не употребляет спиртное. Девять месяцев назад она родила младшую дочь.

Сейчас обстоятельства происшествия проверяет полиция. Сотрудники уже опросили и родителей девочки, и организаторов цирка, и чиновников из администрации Краснокамского поселения, которая дала разрешение на работу цирка в Городе.

«У нас к ним претензий нет, они работают законно, представили все документы, и они в порядке. Животные находились за пределами ограды цирка только 26 июня, в день, когда цирк приехал, и по нашим данным звери были привязаны к деревьям. Люди сами должны понимать, что к зверям не нужно подходить», — прокомментировали ситуацию в администрации Краснокамского городского поселения.

К слову, в тот самый день из цирка сбежала обезьяна. Её нашли через сутки на яблоне у частного дома. Также в социальных сетях сообщали, что незадолго до ЧП с лошадью вольно гуляющий цирковой верблюд схватил за руку девочку.

Обращайтесь в Роспотребнадзор и суд «Всё, что происходит с людьми при потреблении каких-либо услуг, контролирует Роспотребнадзор. В первую очередь пострадавшим следует обратиться с жалобой именно туда, чтобы инициировать проверку. Если после происшествия обращались к медикам, надо приложить копию медицинских документов», — советует пермский юрист и зоозащитник Георгий Ситников.

По его словам, и в данной ситуации нужно идти тоже в этот контролирующий орган.

«То, что пострадавшая девочка не являлась в момент ЧП потребителем услуги, не снимает ответственности с владельцев животных. И здесь всё равно я бы посоветовал обратиться в Роспотребнадзор. Потому что здесь явно предприниматели создают факторы, которые неблагоприятно воздействуют на людей, — считает эксперт. — Правильно, что родители девочки обратились в полицию. Их обязаны уведомить о результатах проверки. Этот документ и медицинскую справку нужно будет приложить к исковому заявлению, если семья посчитает нужным через суд взыскать с владельцев цирка компенсацию морального вреда».

О том, что на вид безопасные животные могут представлять опасность, говорят факты. Например, в 2015 году в нижегородской области в конном центре мерин, находившийся в загоне, изловчился и укусил за щёку восьмилетнюю девочку. Медикам пришлось зашивать рану, а потом долгое время лечить ребёнка. Уже в 2018 году её родители обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Ну а в апреле 2017 года житель Еврейской автономной области умер после того, как лошадь укусила его в шею. Пенсионер просто шёл по улице, на которой домашнее животное гуляло без присмотра.

Хочу на пони

Есть ещё одна лошадиная тема, которая волнует многих родителей. Уже много лет на улицах любого города можно встретить подростков, зазывающих детей покататься на их ослике, пони, лошадке или верблюде. Многие дети слёзно умоляют взрослых покататься, и родители платят. И бизнес этот выгодный, иначе б лошадники не караулили детей с родителями у детских садов, поликлиник и мест массового отдыха. В социальных сетях родители часто возмущают, ведь всё это самая что ни на есть спекуляция на детских эмоциях.

«Часто этот бизнес работает незаконно. Например, в Перми есть только три специальных места, где разрешено катать на лошадях. Тем не менее это происходит везде, где только можно. Органы муниципальной власти, которые должны контролировать деятельность таких развлечений, этим не занимаются», — утверждает Георгий Ситников.

Но дело не только в самом факте, что бизнес по катанию на лошадях и прочей живности повсеместно работает без разрешений. Если пони сбросит малыша, укусит или лягнёт, где потом искать владельца? Не на кого будет жаловаться в Роспотребнадзор, да и взыскивать компенсацию в суде тоже не ясно с кого. А ведь при этом и сопровождает лошадок и осликов, как правило, дети, которых юридически к ответственности привлечь трудно.

Кроме того, нет никаких гарантий, что все эти уличные животные здоровы, а их санитарные документы в порядке. Ведь не понятно, в каких условиях содержат зверей, чем кормят, лечат ли при необходимости? Простому человеку сложно определить, не больна ли лошадка, например, бешенством. Во всяком случае, выглядят они часто очень жалкими и измученными. Стало быть, подпускать таких к детям в принципе рискованно.

«Функции контроля условий содержания животных в передвижных цирках, зоопарках и т.п. лежит на Сельхознадзоре и Государственной ветеринарной инспекции. Наша практика работы с этими органами показала, что они достаточно вяло реагируют на заявления и существенных нарушений не находят. Одна из основных причин этого в том, что в России работа передвижных цирков и зоопарков нормативно не урегулирована», — говорит Георгий Ситников.