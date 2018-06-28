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Опрос показал, как родители оценивают возможность сдачи ЕГЭ школьниками
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Опрос показал, как родители оценивают возможность сдачи ЕГЭ школьниками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Почти половина родителей школьников в России (49,1%) считают, что их дети не смогут сдать ЕГЭ без дополнительных занятий, говорится в мониторинге, проведенном институтом прикладных экономических исследований центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
В исследовании родителей просили оценить возможность сдачи ОГЭ и ЕГЭ на высокие баллы без дополнительной подготовки, только хорошо занимаясь в школе. Выяснилось, что почти две трети родителей (65,1%) считают, что ОГЭ можно сдать на высокие баллы без дополнительной подготовки. Что касается ЕГЭ, то такое мнение выразили 50,9% респондентов. В то же время 34,9% родителей заявили, что дополнительные занятия нужны и при подготовке к ОГЭ, а 49,1% утверждают, что ЕГЭ без этих занятий успешно сдать невозможно.
Учителя на вопрос о необходимости дополнительных занятий для успешного прохождения государственной итоговой аттестации ответили следующим образом: 37,9% респондентов считают, что экзамен нельзя сдать без допподготовки, 30,3% — что такую подготовку могут дать только лучшие школы, и 31,8% отметили, что соответствующий уровень в состоянии обеспечить большинство школ.
Опрос проводился в 2014-2017 годах в Воронежской, Ивановской, Свердловской и Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. Были опрошены учителя и родители школьников. Выборка составила 700-900 человек в зависимости от региона (в больших — 900, в маленьких — 700). Ошибка выборки — 1,5-2%, отмечается в исследовании.
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