Опрос показал, как родители оценивают возможность сдачи ЕГЭ школьниками

В исследовании родителей просили оценить возможность сдачи ОГЭ и ЕГЭ на высокие баллы без дополнительной подготовки, только хорошо занимаясь в школе. Выяснилось, что почти две трети родителей (65,1%) считают, что ОГЭ можно сдать на высокие баллы без дополнительной подготовки. Что касается ЕГЭ, то такое мнение выразили 50,9% респондентов. В то же время 34,9% родителей заявили, что дополнительные занятия нужны и при подготовке к ОГЭ, а 49,1% утверждают, что ЕГЭ без этих занятий успешно сдать невозможно.

Учителя на вопрос о необходимости дополнительных занятий для успешного прохождения государственной итоговой аттестации ответили следующим образом: 37,9% респондентов считают, что экзамен нельзя сдать без допподготовки, 30,3% — что такую подготовку могут дать только лучшие школы, и 31,8% отметили, что соответствующий уровень в состоянии обеспечить большинство школ.

Опрос проводился в 2014-2017 годах в Воронежской, Ивановской, Свердловской и Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. Были опрошены учителя и родители школьников. Выборка составила 700-900 человек в зависимости от региона (в больших — 900, в маленьких — 700). Ошибка выборки — 1,5-2%, отмечается в исследовании.