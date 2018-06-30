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Сергей Филин женился
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Сергей Филин женился 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
После 19 лет совместной жизни и рождения двух детей народный артист России Сергей Филин добился руки Марии Прорвич.
Пара официально оформила отношения. Бывший солист Большого театра, бывший худрук, а ныне руководитель Молодежной балетной программы, сказал, что в следующем году — «двадцатилетняя, фарфоровая свадьба, которую странно было бы отмечать, не зарегистрировавшись», и что старшему сыну уже 22, а среднему — 12. «Нам не хотелось бы, чтобы дети женились прежде, чем это сделаем мы», — добавил он.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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