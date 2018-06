Инсайдер объяснил, почему Брэд Питт не хочет серьезных отношений 

Сегодня в сети появилось первое фото со съемок нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon A Time In Hollywood) с Брэдом Питтом. Инсайдеры уверяют, что только работа и дети интересуют сейчас актера, а никак не новые романы, которые то и дело приписывают ему.