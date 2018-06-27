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Инсайдер объяснил, почему Брэд Питт не хочет серьезных отношений
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Инсайдер объяснил, почему Брэд Питт не хочет серьезных отношений 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Брэд Питт
Сегодня в сети появилось первое фото со съемок нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon A Time In Hollywood) с Брэдом Питтом. Инсайдеры уверяют, что только работа и дети интересуют сейчас актера, а никак не новые романы, которые то и дело приписывают ему.
Брэд прекрасно себя чувствует! Он счастлив вернуться на съемки в Лос-Анджелес. На съемочной площадке ведет себя приветливо и в высшей степени профессионально. Когда не работает в кадре, большую часть времени проводит в своем трейлере,
— рассказал прессе осведомленный источник.
Брэд Питт
По словам инсайдера, дети Питта не навещали его на съемках, но, как известно, он сам ездил к ним в Лондон и вернулся в отличном настроении, так как суд позволил ему проводить с ними больше времени.
Брэд Питт с детьми
Что касается отношений с женщинами, то источники из окружения актера утверждают, что он по-прежнему один.
Брэд ходит на свидания, но пока не готов к серьезным отношениям. Он доволен собой и наслаждается общением с детьми, когда не работает… Сосредоточен на двух важных частях своей жизни: на детях и работе. Отцовство стоит на первом месте. Он всегда будет рядом с детьми… Иногда встречается с близкими друзьями, но по большей части остается домоседом,
— пояснил другой инсайдер.
Брэд Питт и Анджелина Джоли
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Женский форум
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