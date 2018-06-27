30 звезд, родивших после 30

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ РОДИЛА СВОИХ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 30 ЛЕТ. ДОЧЬ ШАЙЛУ — В 31. А ДВОЙНЯШЕК НОКСА И ВИВЬЕН — В 33.

Шакира

В ФЕВРАЛЕ ПЕВИЦЕ ШАКИРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ. ПЕРВОГО СЫНА МИЛАНА ОНА РОДИЛА в 36 ЛЕТ, ВТОРОГО САШУ — В 38.

ПЕРВУЮ ДОЧЬ ЭВЕР МИЛА ЙОВОВИЧ РОДИЛА В 32 ГОДА, А МЛАДШЕЙ ДЭШИЕЛ ВСЕГО 2 ГОДА. НА МОМЕНТ ЕЕ РОЖДЕНИЯ МИЛЕ БЫЛО 39.

Бейонсе

В ЭТОМ ГОДУ БЕЙОНСЕ РОДИЛА ДВОЙНЯШЕК СЭРА И РАМИ. А СТАРШЕЙ ДОЧЕРИ БЛЮ АЙВИ — 5 ЛЕТ, ПЕВИЦА РОДИЛА ЕЕ В 30.

Рейчел Макадамс

В апреле 39-летняя актриса впервые стала мамой, родив сына. Рейчел скрывает подробности своей личной жизни, но известно, что отцом ребенка стал писатель Джейми Линден , с которым Рэйчел вместе уже два года.

16 декабря 2017 года Анна родила близнецов Николаса и Люси. Отцом малышей стал Энрике Иглесиас , с которым они встречаются уже 15 лет.

Кирстен Данст

В феврале 2018 года 36-летняя актриса раскрыла свое интересное положение, приняв участие в фотосессии для бренда Rodarte. Малыш родился в мае и получил имя Эннис Говард Племонс — отец ребенка — актер Джесси Племонс

Роузи стала мамой в 30 лет. 24 июня 2017 года на свет появился их с Джейсоном Стейтемом сын — Джек Оскар Стейтем.

У Джессики двое детей. Дочери Максуэлл — 6 лет (певица родила ее в 31), а сыну Эйсу — 4 года. Второй раз Джессика стала мамой в 33 года.

Ева впервые стала мамой в 43 года. 19 июня 2018 года у нее и бизнесмена Хосе Антонио Бастона родился сын Сантьяго.

Старшая дочь Эпл появилась на свет в 2004 году, когда Гвинет было 31. Сына Мозеса актриса родила спустя два года.

Первую дочь Музу Ольга родила в 37 лет, а младшая Айрис посвилась на свет два года назад (в 2015 году).

Гвен впервые стала мамой в 36 лет — тогда на свет появился ее старший сын Кингстон. Затем она родила еще двух сыновей Зуму и Аполло, а сейчас 48-летняя певица беременна в четвертый раз.

Рэйчел Зоуи

Первого ребенка — сына Скайлера — дизайнер родила в 39 лет. На второго ребенка Рэйчел решилась еще позже — младший Кайус родился в 2013 году, когда звезде было 42.

Хэлли Берри

Старшая дочь Нала родилась у Хэлли 10 лет назад, когда актрисе было 41. А младший сын Масео появился у Хэлли в 47.

Старшую дочь Элис Тина родила в 36 лет, а с младшим ребенком они с Джеффом Ричмондом решили подождать до 42 лет. Пенелопа родилась в 2011 году.

Сальма Хайек

У Сальмы только одна дочь. Валентина Палома родилась, когда актрисе был 41 год. Сейчас девочке 10 лет.

У 71-летней Сьюзан трое детей. Старшая Эва родилась, когда актрисе было 38. Самому младшему ребенку в семье — 26 лет. Его Сьюзан родила в 45.

Ким Бейсингер

Единственной дочери Ким и Алека Болдуина Ирландии 22 года. Актриса родила ее в 42 года.

Брук Шилдс

У Брук двое детей. Актриса пережила выкидыш, прежде чем родила старшую дочь Роан Фрэнсис в 38 лет. Младшая Гриер появилась на свет, когда Брук было 41.

Селин Дион

Старшего сына Рене-Шарля певица родила в 33 года. Затем Селин сфокусировалась на карьере, но в 2010 году порадовала поклонников — она стала мамой близнецов Эдди и Нельсона. Тогда звезде было 42 года.

Старшему сыну Хелен Эмметту уже 20 лет — актриса родила его в 35. А в 41 решилась еще на одного ребенка — на свет появилась малышка Макена Леи Гордон. Сейчас звезде 55 лет.

Примерная голливудская пара Мерил Стрип и Дон Гаммер — родители четверых детей. Старшего сына Генри актриса родила в 31 год, а младшую Луизу — в 42.

Мэрайя Кэрри

Мэрайя впервые стала мамой в 41 год. В 2011 году вместе с бывшим супругом Ником Кэнноном они праздновали рождение близнецов Мороккан и Монро.

Джулиана Мур В 41 год Джулиана родила второго ребенка — дочь Лив. Сейчас ей 16, и она как две капли воды похожа на маму. Старшему брату Лив 20 лет. Его актриса родила в 37 лет.

В 2007 году Наоми было 39 лет, и вместе со Львом Шрайбером они впервые стали — на свет появился их первый сын Саша. Второго ребенка Сэмюэля актриса родила через год, в 40.

Первую дочь Эсмеральду актриса родила в 40 лет. Но на этом останавливаться не стала. Спустя год родилась их вторая с Райаном Гослингом дочь — Амада.

Разрушив все стереотипы о браке и родительстве, Амаль и Джорж Клуни стали родителями близнецов Александра и Эллы в 39 и 56 лет, соответственно.