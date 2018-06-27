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Друзья известного актера опасаются за его жизнь
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Друзья известного актера опасаются за его жизнь 

Russianshowbiz.info 47 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Близкие друзья порекомендовали американскому актеру Ронни Ортису-Магро, известному по сериалу «Jersey Shore» («Пляж»), разорвать отношения с мамой его ребенка.
Причиной беспокойства стал недавний арест женщины из-за домашнего насилия, что приятели звезды посчитали плохим знаком и решили, что дальше все будет только хуже.
Источники, близкие к Ронни, сообщили, что актер боится портить отношения с Джен Харли, поскольку та может отсудить право опеки над их совместной дочерью. По этой причине мужчина оказался рядом с Джен в то время, когда она начала вести себя агрессивно.
Друзья Ронни рекомендуют ему перестать изображать идеальную семью и держаться подальше от Харли ради спасения жизни себе и ребенку. Приятели также настаивают на том, чтобы звезда сериала «Пляж» первым начал судебные разбирательства по поводу опеки над дочерью, поскольку теперь о примирении не должно быть и речи.
Известно, что Харли напала на Ронни в машине по дороге из ресторана в Вегасе. Маленькая дочь пары в это время также была в транспортном средстве. Близкие Ортиса-Магро опасаются, что и следующий раз ребенок может оказаться рядом с родителями в момент ссоры.
Ранее женщина также привлекалась к ответственности за нанесение побоев мужу во время спора по поводу дочери. Камера реалити шоу не работала во время этого инцидента, но зрители предполагают, что продюсеры планируют включить сюжет об этих взаимоотношениях в выпуск.
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