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57-летний Хью Грант рассказал о супружеской жизни: «Я должен был жениться раньше!»
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57-летний Хью Грант рассказал о супружеской жизни: «Я должен был жениться раньше!» 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Хью Грант
В мае один из самых заядлых холостяков Голливуда, 57-летний Хью Грант, узаконил отношения с 39-летней возлюбленная Анной Эберштейн, которая стала его первой официальной женой. В конце месяца супруги посетили Гран-при «Формулы-1» в Монако, где выглядели очень счастливыми. А теперь Хью подтвердил догадки наблюдателей, признавшись, что в восторге от семейной жизни.
Все действительно хорошо… Мне следовало жениться раньше. Мне просто повезло: у меня замечательная супруга. Люблю ее,
— сказал актер журналистам.
Хью Грант и Анна Эберштейн
Напомним, церемония бракосочетания состоялась в Лондоне, была тихой и скромной. Анна и Хью вместе уже более шести лет и воспитывают троих детей, информацию о которых держат в секрете от прессы. О рождении младшего ребенка пары сообщила СМИ Элизабет Херли, у которой с Грантом был 13-летний роман.
К слову, у актера есть еще двое детей от предыдущих отношений с Тинглан Хонг.
Хью Грант
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