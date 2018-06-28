57-летний Хью Грант рассказал о супружеской жизни: «Я должен был жениться раньше!»

В мае один из самых заядлых холостяков Голливуда, 57-летний Хью Грант, узаконил отношения с 39-летней возлюбленная Анной Эберштейн, которая стала его первой официальной женой. В конце месяца супруги посетили Гран-при «Формулы-1» в Монако, где выглядели очень счастливыми. А теперь Хью подтвердил догадки наблюдателей, признавшись, что в восторге от семейной жизни.

Все действительно хорошо… Мне следовало жениться раньше. Мне просто повезло: у меня замечательная супруга. Люблю ее,

— сказал актер журналистам.

Хью Грант и Анна Эберштейн

Напомним, церемония бракосочетания состоялась в Лондоне, была тихой и скромной. Анна и Хью вместе уже более шести лет и воспитывают троих детей, информацию о которых держат в секрете от прессы. О рождении младшего ребенка пары сообщила СМИ Элизабет Херли , у которой с Грантом был 13-летний роман.

К слову, у актера есть еще двое детей от предыдущих отношений с Тинглан Хонг.

Хью Грант