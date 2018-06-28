69-летняя Пугачева вновь стала матерью

В семействе Пугачевой-Галкина пополнение. У звездной пары появился третий ребенок, об этом сообщает издание Утро.ру

Однако Примадонна не рожала малыша сама и не прибегала к услугам суррогатной матери. Алла Борисовна взяла ребенка под опеку у родителей, которые имеют наркотическую зависимость.

Отец подопечного — единственный племянник певицы, Влад Пугачев — сын родного брата примадонны Евгения, который скончался несколько лет назад. Сам Влад долго употреблял наркотики, временами пытался бросить, но потом снова срывался.

Свою будущую жену он встретил в реабилитационном центре. Женщина также лечилась от зависимости. В итоге у пары родился ребенок. Ребенок на время отвлек чету от наркотиков, но ненадолго.

Сейчас наркотики довели племянника Пугачевой до инвалидности. Мать же ребенка — попала в больницу с передозировкой. Смотреть на это Примадонна больше не смогла и оформила опеку над малышом. Впрочем, певица предупредила Влада, что забирает ребенка на время, однако если он не образумится, то потеряет его навсегда.