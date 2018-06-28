Родители, превратившие детей в монстров ради славы

Сложно не согласиться с утверждением, что родительство — это огромная ответственность. Отцы и матери стараются обеспечить не только настоящее, но и будущее детей, но некоторые родители слишком многого требуют от отпрысков.

1. Родители Эбби Сандерленд намеревались сделать из дочери отважную морячку и снять реалити-шоу о бесстрашной девочке. Эбби отправилась на лодке в одиночное кругосветное плавание в 16 лет, но лодка затонула. К счастью, через пару дней девочку всё-таки нашли.

2. Аарон Картер — младший брат Ника Картера, солиста группы Backstreet Boys. В мир шоу-биза мальчиков отправила мать Джейн. Аарон известен как певец и актёр, но его жизнь, в отличие от жизни старшего брата, не была лёгкой. Родители не платили за него налоги, пока он был юн, в результате у Аарона образовался миллионный долг. Парень увлекался наркотиками, был замешан в скандальных историях. Лишь после того, как мать перестала принимать участие в жизни Аарона, его карьера пошла в гору.

3. Пышная Алана Томпсон прославилась после участия в шоу для детей «Коронованные детки». Её мать Джун Шэннон готова на всё, лишь бы дочь не проиграла конкурсы для маленьких толстячков. Она накачивает Алану энергетическими напитками и уверяет, что это лучше, чем приучать детей к алкоголю.