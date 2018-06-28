Бред Питт собирается знакомить детей с Дженнифер Энистон? 

Кажется, наконец Бред Питт и Анджелина Джоли решили все бракоразводные дела. Дети живут с Анджелиной в Калифорнии и несколько раз бывают в доме отца. Правда, недавно прошёл слух, что Питт собирается показать детям свою новую жизнь, а, главное, познакомить их…с Дженнифер Энистон. Многие уверены, что бывшие супруги возобновили отношения. Пришла пора развеять сомнения. Во-первых, Питту нет смысла знакомить детей со своей «новой жизнью». Актёр проводил много времени с детьми, как до развода, так и проводит сейчас. В доказательно — огромное количество фотографий от папарацци с их прогулок. У Питте нет от детей секретов — факт! Во-вторых, что касается Дженнифер Энистон. Источник, приближённый к Бреду, уверяет, что бывшие супруги не виделись уже несколько нет, столько же и не общались. Единственное — они могут поздравить друг друга с важными проектами, не более того. Поэтому ни о каком знакомстве не может идти и речи.