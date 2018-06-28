Как оформить личную комнату ребёнка

В конце июня состоялся самый необычный Архитектурный завтрак компании Rehau, на котором присутствовали не только именитые дизайнеры и эксперты компании, но и детский психолог и мамы-блогеры. Участники встречи обсудили вопрос детского интерьера с трёх точек зрения: психотерапевтической, дизайнерской и инженерной.

На проблему нужно смотреть комплексно, с учётом мнений всех сторон и нюансов. Дизайнеры рассказали о трендах в оформлении детских пространств — они те же, что и у взрослых. С голубыми, салатовыми, фиолетовыми и пурпурными оттенками. Психолог считает, что своя комната должна быть у детей с малых лет. Пространство должно позволять ребёнку устанавливать свои правила и давать выход накопившейся энергии. Важно только продумать вопрос ударопрочных стекол и зеркал, которые можно найти в каталогах Rehau. В этом и состоит инженерный подход — обеспечить комнату не только крепкими окнами, но и запорными механизмами для них.

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