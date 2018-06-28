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Ребенок умер после каминг-аута
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Ребенок умер после каминг-аута 

360tv.ru 1 час назад
Десятилетнего мальчика нашли мертвым в собственном доме в Калифорнии с побоями и ожогами от сигарет. Несколько недель назад школьник Энтони Альвалос признался, что ему нравятся мальчики. Подробности сообщает The Sun.
Замглавы Департамента по делам детей и семьи Лос-Анджелеса (DCFS) Брэндон Николс подтвердил, что незадолго до смерти, ребенок признал свою гомосексуальность. По предварительной версии, причиной стало домашнее насилие, однако ни матери Альвалоса, ни ее бойфренду Кариму Лейва не предъявили обвинений.
Тетя Энтони Мария Баррон рассказала, что в семье были проблемы и мальчику потробавлось мужество, чтобы совершить каминг-аут. В 2010 году его гражданского отчима судили за бытовое насилие. Тетя еще с 2015 года предупредила DCFS, что заметила синяки и травмы у племянников. Они рассказали, что получили побои от Лейвы. Дети также сообщали, что сожитель запирал их в небольших комнатах, где приходилось справлять нужду прямо на пол.
Как отметил директор DCFS Бобби Кагл, следователи считают гомофобию вероятной причиной убийства. «Нам сообщали, что у мужчины в семье был мотив относительно ориентации ребенка, мы тщательно расследуем это», — сказал Кагл каналу ABC7.
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