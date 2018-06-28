Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?

Не прошло и трех месяцев с тех пор, как Кейт Миддлтон принц Уильям поприветствовали своего третьего ребенка, а в сети уже ходят слухи о новом пополнении. Инсайдер рассказал журналистам, что у пары, вероятно, скоро будет четвертый ребенок.

У Кейт Миддлтон есть все признаки беременности. Она и Уильям всегда говорили о том, что хотели бы зачать четвертого ребенка и на этом остановиться. Хотя Уильям мечтает о пятерых, но Кейт достаточно четверых.

Кейт Миддлтон и принц Уильям c младшим сыном

Источник добавил, что в гардеробе Кейт снова стали появляться платья свободного кроя. Более того, герцогиня Кембриджская отказалась от алкоголя, постоянно добавляет в еду карри, ест лавандовое печенье от токсикоза и делает все, что и в предыдущую беременностью.

Напомним, что герцог и герцогиня Кембриджские являются родителями троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Кейт Миддлтон неоднократно говорила, что семья стоит у нее на первом месте.