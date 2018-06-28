Безопасность на детской площадке: главные советы

До начала игры:

убедитесь, что ребёнок одет в удобную для бега одежду (без болтающихся шнурков, свисающих лямок), ему не жарко и не холодно.

выбирайте детскую площадку, отдалённую от дорог (согласно ГОСТу расстояние должно быть не менее 15 метров).

желательно, чтобы площадка была огорожена забором или сеткой.

изучите покрытие самой площадки: самым безопасным является резина, песок, гравий, древесная кора или опилки (гранитная крошка — опасное покрытие!).

убедитесь в отсутствии торчащих элементов, мусора, опасных предметов.

убедитесь, что площадка предназначена для возраста вашего ребенка (обычно на площадке есть информационный стенд);

обсудите с ребёнком опасные места: движущиеся качели и карусели, лестницы, высокие горки.

летнее время избегайте детских снарядов из металла: они легко накаляются на солнце и могут обжечь ребёнка.

Объясните малышу правила общения: с детьми более младшего возраста, ровесниками, взрослыми людьми.

Во время катания на качелях и каруселях

не разрешайте ребёнку сходить с карусели до её полной остановки.

не разрешайте ребёнку сильно раскачивать карусель, а затем резко останавливать её.

не допускайте катания малыша на карусели или качелях в положении стоя на сидении.

не разрешайте ребёнку спрыгивать с качелей на ходу.

правило «упал с качели — сразу присел» поможет избежать шишек и ударов.

не разрешайте ребёнку опускать руки и не держаться во время катания.

объясните ребёнку: раскачивать качели (пустые или с кем-то другим) можно только сбоку, а не стоя к ним лицом.

звенья на цепях качелей не должны пропускать детский пальчик.

Во время катания с горки

идеальная горка для ребёнка до 6 лет — высотой не более 1 метра.

проинспектируйте ступеньки горки (они не должны быть скользкими).

проверьте, что на лестнице и на высоте есть перила и ограждения.

перед тем, как разрешить ребёнку скатиться с горки, проверьте, не слишком ли она нагрелась на солнце и не обожжёт ли ребёнка.

обратите внимание малыша, что после спуска с горки надо сразу же отойти в сторону — следом с горки может ехать кто-то ещё.

если ребёнок маленький и не может отходить быстро, после спуска берите его сразу на ручки.

запрещайте групповые катания и игры на горке типа «куча мала».

не разрешайте кататься на ногах и подниматься вверх по самой горке.

деревянные горки опасны тем, что на них можно получить занозы (стоит внимательно осмотреть такую горку прежде, чем разрешить малышу с неё спускаться), а пластиковые тем, что на них могут быть трещины и дыры (с такой горки спускаться опасно).

На рукоходах

для детей до 6 лет высота рукоходов не должна превышать 1 метра.

страхуйте ребенка на рукоходах. Если он не может передвигаться самостоятельно, то лучше покинуть снаряд.

В песочнице

перед тем, как разрешить малышу играть в песочнице, проверьте, чистый ли песок.

отдавайте предпочтение песочницам с навесом: в них минимален риск перегрева ребёнка на солнце.

Итак, не будем рисковать здоровьем и жизнью наших детей. А для этого надо сохранять бдительность на детских площадках и помнить: дети гуляют, взрослые следят!