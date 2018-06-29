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Юлия Пересильд не стремится выйти замуж за отца своих дочек
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Юлия Пересильд не стремится выйти замуж за отца своих дочек 

WomanHit.ru 59 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Почти год назад 33-летняя Юлия Пересильд и 66-летний Алексей Учитель публично подтвердили свои отношения. На сегодняшний день пара воспитывает двух дочерей, но почему-то не торопится скреплять союз штампом в паспорте.
В недавнем интервью артистка призналась, что решиться на такой ответственый шаг ей не дает горький опыт подруг. Однако отметила при этом, что жизнь непредсказуема, и потому ее отношение к вопросу может и измениться, передает starhit.ru. А поклонники долгое время считали, что Учитель не желает регистрировать отношения с ней после сложностей в расставании с первой женой, от которой ушел, встретив Пересильд.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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