Юлия Пересильд не стремится выйти замуж за отца своих дочек 

Почти год назад 33-летняя Юлия Пересильд и 66-летний Алексей Учитель публично подтвердили свои отношения. На сегодняшний день пара воспитывает двух дочерей, но почему-то не торопится скреплять союз штампом в паспорте.
В недавнем интервью артистка призналась, что решиться на такой ответственый шаг ей не дает горький опыт подруг. Однако отметила при этом, что жизнь непредсказуема, и потому ее отношение к вопросу может и измениться, передает starhit.ru. А поклонники долгое время считали, что Учитель не желает регистрировать отношения с ней после сложностей в расставании с первой женой, от которой ушел, встретив Пересильд.