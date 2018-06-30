Ещё
Юлия Пересильд объяснила, почему не выходит замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Пересильд объяснила, почему не выходит замуж 

Russianshowbiz.info 46 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Юлия Пересильд и Алексей Учитель уже долгое время не скрывают своих отношений.
После официального развода режиссера с первой супругой, мужчина поторопился приобрести новой возлюбленной недвижимость, а позже в прессе появились данные о том, что Юлия родила от Алексея двоих детей.
Отрицать роман не было смысла, но и подтверждать слухи никто из них не торопился. После того, как Пересильд решилась сделать официальное заявление, женщина поторопилась объяснить, почему она не торопиться вести партнера в ЗАГС.
Как оказалось, Юлия не видит в этом смысла и попросту не собирается следовать примеру своих подруг, для которых брак оказался настоящей катастрофой.
Russianshowbiz.info: последние новости
Алла Довлатова показала редкое фото с дочерью Друзья известного актера опасаются за его жизнь Егор Крид показал видео с невестой
Женский форум  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни32
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»169
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Мужской взгляд: «Просил переспать — получи»33
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение