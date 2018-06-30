Юлия Пересильд объяснила, почему не выходит замуж

После официального развода режиссера с первой супругой, мужчина поторопился приобрести новой возлюбленной недвижимость, а позже в прессе появились данные о том, что Юлия родила от Алексея двоих детей.

Отрицать роман не было смысла, но и подтверждать слухи никто из них не торопился. После того, как Пересильд решилась сделать официальное заявление, женщина поторопилась объяснить, почему она не торопиться вести партнера в ЗАГС.

Как оказалось, Юлия не видит в этом смысла и попросту не собирается следовать примеру своих подруг, для которых брак оказался настоящей катастрофой.