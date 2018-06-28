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Юлия Пересильд зажгла на детской дискотеке
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Юлия Пересильд зажгла на детской дискотеке 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российская актриса решила перезагрузиться после насыщенного рабочего года. Девушка отправилась в Грецию вместе с двумя дочками — Анной и Марией.
Юлия призналась, что отдых вдали от суеты ей необходим, и обещала делиться с подписчиками подробностями своего пребывания за границей.
В один из вечеров Пересильд не смогла удержаться и приняла участие в дискотеке, которую устроили аниматоры отеля для маленьких постояльцев. Мама двоих детей смогла не только развлечь своих дочек, но и сама на время вернулась в беззаботную пору. Юлия заметила, что ей ужасно не хочется взрослеть, становиться серьезной и надутой.
Актриса считает важным всегда оставаться собой, дурачиться вместе с детьми и наслаждаться каждым моментом в жизни. Стоит заметить, что танцевальные движения, дались Юле очень легко, она даже пыталась придумать что-то свое, войдя в образ ребенка.
Поклонники восхитились видео, размещенным актрисой в Инстаграм: «Какая Вы классная! Я тоже так дурачусь на детской площадке с дочкой. Это ж круто!», «Класс! Позитивненько так! Надо уметь радоваться жизни, тогда легче переживать неудачи».
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