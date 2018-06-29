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«Дикий плач!» В Магнитогорске «горе-мамаша» бросила младенца одного на пекле в машине
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«Дикий плач!» В Магнитогорске «горе-мамаша» бросила младенца одного на пекле в машине 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бурю негодования южноуральцев вызвал случай, который накануне произошел в Магнитогорске. Случайные прохожие обнаружили грудного ребенка, которого мать оставила одного в автомобиле на солнце. Очевидцы опубликовали фото и видео с места события в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».
«Ребенка отвела в садик, иду домой. И тут такая картина. Слышу дикий закатывающийся плач малыша, смотрю, а он в машине закрытый лежит, на него солнце припекает. Я в шоке! Сколько было уже случаев с закрытыми детьми в машинах?! Ни чему мамаш не учат», — написала жительница города.
По ее словам, нерадивую мать нашли далеко не сразу.
«Через мин 10-12 идет вразвалочку — это мы столько простояли около машины, а сколько ее на самом деле не было, неизвестно. Мы ей говорим: «Почему ребеночек грудной один в машине и на солнце, поторопитесь, он же плачет. Ее ответ просто убил: „Пусть орет, я ему щелку в окне приоткрыла“. Горе-мамаша, одним словом. Неужели маленького комочка нельзя с собой брать?», — возмутилась женщина.
В комментариях другие жители Магнитогорска потребовали привлечь нерадивую мать к ответственности.
Ранее «ФедералПресс» неоднократно сообщал о гибели младенцев, которых родители оставляли одних в раскаленных машинах. Так, во Флориде ребенок провел в автомобиле на пекле больше двух часов. Малыша не удалось спасти.
Фот: pexels.com
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