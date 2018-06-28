Россияне назвали специальности, которые предпочли бы для своих детей

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости . Российские родители считают перспективными для своих детей специальности, связанные с IT, медициной и те, что потом позволят работать в силовых структурах, говорится в мониторинге эффективности школы, проведенном Институтом прикладных экономических исследований Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС

"Как показал опрос, у семей сложились достаточно устойчивые представления о том, какие специальности можно отнести к перспективным. В настоящее время наиболее высокий рейтинг у родителей школьников имеют специальности, связанные со сферой информационных технологий, медициной, а также специальности, получение которых позволит работать в правоохранительных органах , других силовых структурах", — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Так, в 2017 году IT как наиболее перспективную сферу выбрали 42,1% родителей школьников. Армию, полицию, силовые структуры — 38,8%, в то время как медицину выбрали 38,5%. Повысился интерес к инженерным специальностям: если в 2016 году их считали желанными для своих детей 20,4% родителей, то в 2017 году — 32%.

В то же время, утверждают исследователи, отмечается падение интереса семей к экономике и юриспруденции. Интерес родителей к экономическим специальностям в 2017 году снизился на 4,6% по сравнению с 2016 годом, на 1,3% — к юридическим.

К наименее востребованным направлениям родители школьников отнесли науку, культуру, сферу услуг, торговлю, транспорт, а также образование.

В целом, согласно опросу, большинство родителей (89,4% в 2017 году) считают, что их дети должны получить высшее образование. При этом за последние годы доля семей, считающих высшее образование необходимым для своих детей, растет. Как ориентир 32% респондентов назвали один из лучших вузов своего региона, в то же время 43,1% семей ориентируется на любой, не обязательно лучший вуз.

При этом поступать в вуз в другом регионе хотят 15% семей, а 9,9% планируют, что их дети поедут учиться в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос проводился в 2014-2017 годах в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. Были опрошены учителя и родители школьников. Выборка составила 700-900 человек в зависимости от региона (в больших — 900, в маленьких — 700). Ошибка выборки — 1,5-2%.