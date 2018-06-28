«Мастерславль» в Белгороде откроют 8 июля

Попасть туда можно будет на «поезде» — вагон будет доставлять юных гостей на главную площадь города мастеров.

По пути пассажирам покажут анимационный фильм, который познакомит их с правилами поведения и идеей проекта. Наставники будут помогать детям — проводить мастер-классы, отвечать на их вопросы и так далее. А родители в это время смогут отдохнуть в кафе, расположенном в здании.

Посетить «Мастерславль» могут дети в возрасте от 5 до 14 лет. Одновременно он сможет принять до 500 человек. С 8 июля город мастеров будет работать ежедневно без выходных с 10.00 до 20.00.