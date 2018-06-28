Ещё
«Мастерславль» в Белгороде откроют 8 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мастерславль» в Белгороде откроют 8 июля 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Попасть туда можно будет на «поезде» — вагон будет доставлять юных гостей на главную площадь города мастеров.
По пути пассажирам покажут анимационный фильм, который познакомит их с правилами поведения и идеей проекта. Наставники будут помогать детям — проводить мастер-классы, отвечать на их вопросы и так далее. А родители в это время смогут отдохнуть в кафе, расположенном в здании.
Посетить «Мастерславль» могут дети в возрасте от 5 до 14 лет. Одновременно он сможет принять до 500 человек. С 8 июля город мастеров будет работать ежедневно без выходных с 10.00 до 20.00.
АиФ: последние новости
На улице Мопра в Воронеже нашли тело младенца, обмотанного пуповиной Как подростку пережить развод? Психолог о кризисной ситуации в семье СМИ: в посольстве РФ в Нидерландах сообщили об убийстве уроженки Воронежа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты17
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Как выглядели российские звезды до пластики23
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение