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Школьники из Измайлова «прокатились» на метле
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Школьники из Измайлова «прокатились» на метле 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В школьном летнем лагере состоялся квест «По следам сказок».
У многих детей, отдыхающих в городском лагере «Московская смена» при школе №2094, на минувшей неделе исполнилась заветная мечта: они познакомились с почти настоящей Бабой-Ягой. Именно она, как и другие фольклорные персонажи, стала ведущей приключенческого и познавательного квеста «По следам сказок».
Дети, по словам учителей и вожатых, очень хорошо знают различные сказки, а это путешествие стало для них не только увлекательным, но и поучительным.
В итоге мальчики и девочки легко и непринужденно преодолели разные препятствия, выполнили задания Марьи-искусницы, Мальвины, Бабы-Яги, и отыскали дорогу, которая вела их к кладу.
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