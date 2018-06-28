Школьники из Измайлова «прокатились» на метле

В школьном летнем лагере состоялся квест «По следам сказок».

У многих детей, отдыхающих в городском лагере «Московская смена» при школе №2094, на минувшей неделе исполнилась заветная мечта: они познакомились с почти настоящей Бабой-Ягой. Именно она, как и другие фольклорные персонажи, стала ведущей приключенческого и познавательного квеста «По следам сказок».

Дети, по словам учителей и вожатых, очень хорошо знают различные сказки, а это путешествие стало для них не только увлекательным, но и поучительным.

В итоге мальчики и девочки легко и непринужденно преодолели разные препятствия, выполнили задания Марьи-искусницы, Мальвины, Бабы-Яги, и отыскали дорогу, которая вела их к кладу.