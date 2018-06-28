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Рязанские полицейские оперативно помогли вернуть родителям пропавшую 12-летнюю девочку
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Рязанские полицейские оперативно помогли вернуть родителям пропавшую 12-летнюю девочку 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В отдел МВД России по Московскому району города Рязани поздним вечером обратилась жительница областного центра с заявлением о безвестном исчезновении своей 12-летней дочери — учащейся одной из школ. По словам матери, днем девочка внезапно, без объяснения причин ушла из дома в неизвестном направлении и не выходила на связь.
Полицейские предприняли все возможные меры по поиску ребенка. Незамедлительно были организованы оперативно-розыскные и поисковые мероприятия, в которые включились оперативники уголовного розыска, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних и сотрудники других подразделений полиции.
Как выяснилось, из дома девочка взяла с собой рюкзак с личными вещами и некоторые денежные накопления. В ходе розыска полицейские установили, что она уехала в Санкт-Петербург, а также узнали, что в этом городе у разыскиваемой имеется знакомая. В адрес возможного появления ребенка были направлены местные полицейские, которые и обнаружили там юную рязанку.
В настоящее время девочка возвращена в Рязань. В результате проверки полицейскими установлено, что за время отсутствия никаких противоправных деяний в ее отношении не совершалось. С ребенком и членами ее семьи проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных случаев.
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