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Курская область. Жительница Медвенского района оставила бросила новорождённых детей в больнице
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Курская область. Жительница Медвенского района оставила бросила новорождённых детей в больнице 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после случившегося 27-летнюю женщину лишили родительских прав
По информации ведомства, в октябре 2017 года молодая женщина оставила двух новорождённых сыновей в больнице. С этого времени малыши находятся в Доме ребёнка. Известно, что горе-мать не раз судима, нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Более того, у женщины ещё есть дети, которые также находятся в доме ребёнка. В отношении них её уже лишили родительских прав.
Очередной иск находится на рассмотрении в Медвенском районом суде. В случае, если исход дела будет не в пользу жительницы Медвенки, её обяжут выплачивать алименты на содержание детей.
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