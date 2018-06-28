Курская область. Жительница Медвенского района оставила бросила новорождённых детей в больнице

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после случившегося 27-летнюю женщину лишили родительских прав

По информации ведомства, в октябре 2017 года молодая женщина оставила двух новорождённых сыновей в больнице. С этого времени малыши находятся в Доме ребёнка. Известно, что горе-мать не раз судима, нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Более того, у женщины ещё есть дети, которые также находятся в доме ребёнка. В отношении них её уже лишили родительских прав.

Очередной иск находится на рассмотрении в Медвенском районом суде. В случае, если исход дела будет не в пользу жительницы Медвенки, её обяжут выплачивать алименты на содержание детей.