Правнучку королевы Елизаветы назвали Леной 

Пополнение в семье королевской четы осчастливило всю Британию.
Лена Элизабет — именно так 37-летняя внучка Елизаветы II назвала свою новорожденную малышку. Об этом сообщается в Sky News.
Интересно, что первое имя — Лена — нравилось обоим родителям. Но именем Элизабет девочка по праву названа в честь своей прабабушки, королевы Великобритании.
Напомним: 18 июня Зара Тиндолл родила дочь. Девушка является старшей внучкой королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Мать Зары — принцесса Анна — второй ребенок в королевском семействе.
Малышка Лена Элизабет Тиндолл стала седьмым правнуком Елизаветы II.