Правнучку королевы Елизаветы назвали Леной

Пополнение в семье королевской четы осчастливило всю Британию.

Лена Элизабет — именно так 37-летняя внучка Елизаветы II назвала свою новорожденную малышку. Об этом сообщается в Sky News.

Интересно, что первое имя — Лена — нравилось обоим родителям. Но именем Элизабет девочка по праву названа в честь своей прабабушки, королевы Великобритании.

Напомним: 18 июня Зара Тиндолл родила дочь. Девушка является старшей внучкой королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Мать Зары — принцесса Анна — второй ребенок в королевском семействе.

Малышка Лена Элизабет Тиндолл стала седьмым правнуком Елизаветы II.